Изложба в Държавна агенция „Архиви“ показва модата в България в периода от средата на XIX в. до средата на XX в. с уникални снимки, облекла и аксесоари. „Модата в огледалото на едно столетие – средата на XIX в. – средата на XX в.“ е изложба, която със снимки и оригинални артефакти проследява промяната в облеклото и аксесоарите в един от най-интересните отрязъци от новата българска история. Европейската мода, свързана с развитието на градската култура, започва да навлиза по-отчетливо у нас в късната възрожденска епоха с костюмите алафранга и полите с обръчи, наричани малакоф. На фотографиите до войните за национално обединение (1912–1918 г.) се виждат богато украсени шапки XXL, рокли с турнюр, който придава обем на ханша, пристегнати с корсет талии. Повече чуйте от Aдриана Попова - главен специалист в агенцията и куратор на изложбата пред водещата Лили Ангелова.

