Нов доклад на „Грийнпийс“ – България предлага конкретни мерки за оздравяване на „Топлофикация София“ – общинско дружество с над 1,2 млрд. евро дълг, което виси като воденичен камък на Българския енергиен холдинг, на столичните потребители на топлинна енергия и на данъкоплатците в цялата страна.

„Топлофикация София“ се намира в будна кома. Ако не излезе от нея и не започне да прави промени, 250 млн. евро я делят от това дълговете ѝ да са повече от всички активи и да обяви технически фалит. Със сегашните темпове това може да стане и след около три месеца. Ако скоро не започнат инвестиции в технологии от пето поколение, няма да има какво да се спасява“, коментира д-р инж. Борислав Колев, енергиен експерт и един от авторите на изследването.

„Задачата на доклада ни беше да се търсят решения в рамките на съществуващите възможности, а не визионерски предложения със срок от 10-15 години“, допълва Петко Ковачев, съоавтор на проучването. „В момента „Топлофикация София“ се използва като политически инструмент и партийна касичка. Но и дружеството, и Българският енергиен холдинг са натоварени със социални функции и не могат просто да бъдат фалирани“.

Докладът очертава конкретни мерки и алтернативи, които биха могли да оздравят „Топлофикация София“ – модернизация чрез поетапно въвеждане на възобновяеми източници, прекъсване на зависимостта от изкопаем газ, развитие на децентрализирани мощности и покриване на екологичните норми. Посочени са и няколко финансови инструмента, които могат да облекчат дълговата криза на дружеството и да привлекат свежи инвестиции. Такива са например зелените облигации, чрез които могат да се наберат средства за проекти за модернизация, които топлофикацията вече си е набелязала. Друг такъв инструмент е т.нар. суапова сделка, или дълг срещу енергийна трансформация.

Голяма тема на дискусията беше и все още неизползваният у нас потенциал на геотермалната енергия. Нейните възможности бяха представени от Георги Стефанов от Българска асоциация геотермална енергия. По думите му технологията вече се използва за отопление в 30 държави в света, 7 от които – в ЕС, като в Европа към момента има 409 геотермални централи в експлоатация. В България все още няма цялостна оценка на геотермалния потенциал. Макар и разпокъсани, наличните досега данни показват висок потенциал на страната ни, като София е сред първите три най-перспективни локации в страната – което е добра новина за „Топлофикация София“.

Всички разгледани мерки са в интерес не само на столичани – като потребители на топлинна енергия, но също и на данъкоплатците от цялата страна. Те са потърпевши, защото дълговата криза на „Топлофикация София“ се прехвърля върху цялата държавна енергетика. За жалост, хората, които вземат политическите решения за изхода от тази криза, не проявиха интерес да изслушат предложенията. Сред поканените бяха кметът на София г-н Васил Терзиев, столичните общински съветници, представители на Столична община, Министерство на енергетиката и КЕВР, както и омбудсманът на Република България, г-жа Велислава Делчева. За съжаление, никой от тях не се отзова. Тяхното отсъствие не е неочаквано, но е неудобно признание, че властта и гражданите имат различни приоритети.

„Въпреки липсата на реакция от страна на институциите, ние ще продължаваме да полагаме усилия да привлечем вниманието им към възможните решения“, коментира Балин Балинов, координатор на кампания „Енергийни решения“ в „Грийнпийс“ – България. „Днешната среща беше само първата стъпка. Пред „Топлофикация София“ има два пътя – този на модернизацията и този на фалита. Всички ние искаме тя да тръгне по първия и ще направим каквото е по силите ни, за да помогнем това да се случи.“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Балин Балинов, експерт "Енергийни решения" в "Грийнпийс" – България:

Целият доклад „От дългове към модернизация: как възобновяемата енергия може да стабилизира Българския енергиен холдинг и „Топлофикация София“ е достъпен в сайта на „Грийнпийс“ – България.