Музеят на планината и хората към Къща-музей „Никола Вапцаров“ в Банско бе домакин на две изложби, които ще представят различни лица на съвременното изкуство и творческото вдъхновение.

Преди броени дни бе открита изложбата „Висша мода“ на Васил Петрийски, която представи авторски поглед към модата като форма на изкуство, израз и естетика. Експозицията продължава до 15 август.

По време на третия ден от Международния джаз фестивал в Банско се проведе едно от най-стилните събития в съпътстващата програма – модното ревю на българския дизайнер Васил Петрийски. В двора на музея той представи колекция, вдъхновена от българските традиции, заедно с авторските бижута на Иван Петков, които допълват моделите на Петрийски. Общите им проекти представят модерен прочит на българското културно наследство.

Ревюто беше посрещнато с аплодисменти и се превърна в красива среща между поезията на Вапцаров, банския фолклор и съвременната българска мода.

Васил Петрийски е български дизайнер с международна кариера, който преобрази модата след 1989 г. Той е живял и работил в Южна Африка, Малта и Лондон. В своите колекции Петрийски съчетава съвременната мода с автентични български носии, стари платове и фолклорни мотиви. Негови тоалети носят редица популярни български изпълнители.

За посланията, модните тенденции, предизвикателствата и стила в арт изложбата му в Банско и какво да носим през лятото, чуйте повече от интервюто на Георги Митов с модния дизайнер Васил Петрийски: