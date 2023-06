Художникът Иван Костов представя модулни керамични структури, предназначени за приложение в архитектурна среда в изложба, в Open Studio на ул. „Манастирска“ № 2Б в София. Тази интересна концепция за оформление води до въздействащ резултат и е предизвикателство към креативния дух. Повече можем да научим от автора при срещата си с него по време на изложбата от 19 до 21 юни. Той от години се занимава с тази тема. „Тези структури могат да се сравнят със структури в други сфери, например езика. Всеки е свободен, имайки елементите и правилата, да създава изкуство.“ – посочва художникът Иван Костов. В разговора с него обсъждаме творчеството му, но се обръщаме и към традицията на оформяне на архитектурната среда с модулни керамични структури през десетилетията. Проектът се реализира със съдействието на Национален фонд „Култура“.

Интервю на Светослав Николов: