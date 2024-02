Искрен Тончев-Iskrata и Симона Петрова- MONA представиха в ефира на bTV Radio новата си песен "Bon Appétit".

“Първоначалната ни идея беше да опишем едно интересно чувство, което се появява в човек, след като се срещне с друг човек, но на следващия ден никой няма смелостта да пише първи, това ни беше първоначалната идея. В същото време искахме да носи тематиката за леката закачка, за тази любовна игра. Не е срамно жената да пише първа”, посочи MONA.

“Това е намек към мъжете да са малко проактивни. Мъжът трябва да действа, когато е харесал някоя дама да отиде, да я заговори, да й пише или където им е мостът на комуникация. Нямам против проактивността и от женския пол. Просто ми се струва, че мъжете не трябва толкова да се страхуват от отхвърляне”, казва Iskrata.

За идеята за песента, изкушенията на живота и любовта - цялото интервю в ефира на bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: