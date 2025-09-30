„Мале“ е първият дует на Mona и Роби, а двамата изпълнители разказаха в ефира на bTV Radio за създаването на песента и видеото към нея.

„Идеята на самата песен беше да говорим на самите нас, аз споделих на Роби за тази идея, той се изкефи и се съгласи с мен. Започнахме да пеем на себе си, за себе си – че когато си даваш любов, когато сам се грижиш за себе си, даваш си всичко, от което имаш нужда, ти откриваш дом – в отношения, в подкрепа и т.н. Впоследствие осъзнахме ,че песента може да се разглежда и като любов към най-близкия ти човек, или като съвет към някой по-малък от теб“, сподели Mona.

„Посланието е да не се страхуваш да изразяваш чувствата си наяве, да обичаш себе си, да бъдеш автентичен, да се приемаш такъв, какъвто си“, казва Роби.

„Това беше един много естествен процес, който се случи доста навреме, като го изкоментирахме с Роби и аз се почувствах така, все едно съм го чакала, откакто познавам Роби. От една година поне, все едно съм си мечтала точно за този дует и той се случи. Реално проектът се разви за отрицателно време. Горе-долу два месеца ни бяха нужни, за да го финализираме изцяло и парчето да бъде пуснато“, обясни Mona за идеята да направят този дует.

„Беше логичната следваща стъпка и за двама ни като млади изпълнители, тепърва навлизащи в поп музиката в България да колаборираме рано или късно, и се случи сега“, допълни Роби.

Цялото интервю за преплитането на фолклора, автентичното и модерното, за посланията в песента и за видеото към нея, можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: