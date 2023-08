"С тази песен искам да дам на хората едно послание и то не е това първосигналното, което всички си мислим, когато чуем счупено сърце, защото както знаем, сърцето може да е счупено от любов, и първоначално за мен това беше поводът за създаването на песента, бях много тъжна и исках да излея тази емоция, но с времето осъзнах, че счупена съм си аз, че моето сърце е счупено, моето собствено и то е счупено от мен самата и се опитвах с времето да се събирам частичка по частичка и тази песен, смисълът й, придоби съвсем друго значение. Думите и текстът на тази песен разкриват една истинска Мона, защото Мона през последната повече от половин година доста се промени, преживя и научи много уроци, имаше много падения, които след себе си оставиха хубави следи за мое щастие, научиха ме на важни неща и преосмислих ценностите ми, затова съм много радостна – искам да вдъхна на хората надежда, че всичко е възможно, всичко зависи от нас самите, и стига да имаме голямо желание, можем да постигнем всичко.", каза Симона Петрова - Mona пред bTV Radio.

Песента е дело на съвместната работа с Искрен Тончев-Искрата.

„От малка си мечтая да работя с Искрен, той като го чуе това много се смее и казва – не съм толкова стар, но това е истина, аз си спомням, че когато бях пети клас, с мои съученици си пеехме негови песни и ми беше мечта много да правя музика с него. След време тази мечта се превърна в цел, която я изпълних. И всъщност работата с Искрен се оказа едно забавление и удоволствие, защото той е човек, от който можеш да научиш много, има невероятен опит и е страхотен като човек, като изпълнител и композитор. Само готини неща мога да кажа за Искрен“, споделя певицата.

Цялото интервю с Mona можете да чуете на звуковия файл.