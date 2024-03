Монах Авел предизвика фурор с изпълненията си в Белград. Пред пълната зала МТС той интерпретира репертоара, който предстои да представи в София. Снощи, 6 март, над 1400 души аплодираха майсторството на пианиста. Публиката бе очарована от дълбочината на интерпретацията и съпреживяваше всеки тон на духовника, а светлинните ефекти хармонично допълваха емоционалното въздействие от концерта.

Той има милиони фенове в интернет платформите. Изпълненията му на известни шедьоври, които сте слушали много пъти, звучат божествено, защото дава на хората чистата си душа чрез музиката. Монах Авел решава да служи в Света Гора Атон, въпреки музикалното си образование в родния си град Санкт Петербург.

След първата си среща с европейската публика в Белград, българската публика ще има възможността да го чуе за първи път. Концертите на Монах Авел ще се проведат на 12 март в зала 1 на Националния дворец на културата в София и на 16 март във Фестивалния и конгресен център - Варна. Програмата носи заглавието „Душата знае” и включва произведения от Бах през Моцарт до Мориконе. За да се потопите в музикалното и духовно преживяване на Монах Авел, потърсете билети в мрежата на Eventim.bg и системата на Купибилети.

Въпреки че отстрани интерпретациите му изглеждат сдържани и спокойни, те са изпълнени с много емоции, които няма да оставят никого безразличен. За живота между посвещаването на Бог и голямата сцена, чуйте повече от интервюто на колегата ни Георги Митов с Монах Авел, озвучен от Павел Сотиров: