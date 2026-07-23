„Можем да се похвалим, че успяхме да стигнем Топ 5 на националните агенции, които администрират програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ с отчета си за 2025г. Зад това стои много труд, много споразумения, които успяхме да постигнем с редица институции в България, с други национални агенции, организирането на множество събития по конкретни теми, свързани с дигитализацията на образованието, доброволчеството, участието на маргинализирани групи по тези програми, достъпността на всички групи в тези проекти, много инициативи, които ни помогнаха да отбележим доста висок ръст по отношение на програмите. ЕК доста високо оценява нашата прозрачност в изпълнението на тези програми и интереса към тях.“ Това каза пред bTV Radio Моника Янакиева, директор на дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Центъра за развитие на човешките ресурси, за отчетения от Еврокомисията напредък в управлението на програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ .

„За България са близо 60 000 участниците, които се възползват от двете програми – „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, възможностите са наистина много, тъй като програмата „Еразъм+“ е в контекста на европейката стратегия за учене през целия живот и дава възможност действително на много широк кръг хора да вземат участие в дейности по мобилност. Начинът, по който това може да се случи е чрез училището, в което ученикът учи, университета, в който са студентите. Младите хора могат чрез различни неправителствени организации, които работят с тях, както и чрез доброволчески организации, в които те могат да станат доброволци и да развиват своята доброволческа дейност.“, обясни Моника Янакиева за възможностите, които дават програмите.

Над 250 18-годишни младежи у нас тази година са спечелили безплатни карти по инициативата DiscoverEU,

„ Всяка една държава, която реализира програма „Еразъм+“ има квота на участниците. За България те са над 500. Кандидатстването се реализира на два кръга, единият е през пролетта, другият е през есента. За да бъдеш участник в тази дейност, трябва да си на 18 годишна възраст, и да подадеш заявление към Европейската комисия, тъй като тя селектира участниците. Ние публикуваме поканите и на нашия сайт на Центъра за развитие на човешките ресурси, с директен линк, където кандидатите могат да попълнят своето заявление. Те могат да кандидатстват за индивидуално пътуване и за пътуване в група до петима участници. Призовавам всички млади хора, които завършват училище и искат да опознаят Европа самостоятелно или със свои приятели, да се възползват от тази възможност. Радвам се, че в България има интерес към тази инициатива и покриваме квотите. За да подпомогнем пътуването на участниците, от миналата година с колегите организираме и срещи преди заминаване. Младите хора могат да разберат как да активират своите карти за пътуване, как да подготвят своето пътуване и да начертаят най-добре маршрута. Така че призовавам да кандидатстват, и ако спечелят, да се включат в срещите, които организираме.“, посочи Янакиева.

„Доста голям принос има България по отношение на създаването на програмата „Европейски корпус за солидарност“, тъй като това беше едно от затворените досиета по време на нашето председателство. Тогава се създаде тази програма, която отдели доброволчеството и солидарността отделно от програма „Еразъм+“ или преди това програма Младите в действие. Тя дава възможност и насока на млади хора да бъдат доброволци в рамките до 1 година в различни държави, където тази програма се реализира.“, каза още тя.

Целия разговор с Моника Янакиева пред водещата Надежда Василева за възможностите за кандидатстване по европейските програми и интереса към тях можете да чуете на следващия звуков файл.