"Преходът трябваше да започне с лустрацията и да се видят архивите". Това заяви в ефира на bTV Radio режисьорът и сценарист на филма „Моралът е доброто“ Веселин Диманов. "10 ноември ни даде свободата да споделяме мислите си, а това изгражда устойчиво общество", добави той. Според Диманов, "трябва да се вслушваме в другите. Пътят е образованието и в това да живеем, въпреки различията ни". По думите му, все още продължава липсата на ясен център в политиката, както и ваденето на кирливите ризи, които изобличаваше юриста и университетски преподавател, интелектуалец и общественик доц. Кристиан Таков, който преди няколко дни щеше да навърши 57 години. "Той е радетел за истина и справедливост", каза още Диманов.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Веселин Диманов в звуковия файл:

Документалният филм „Моралът е доброто“, посветен на доц. Кристиан Таков, ще бъде представен на 10 ноември във Фестивалния и конгресен център -Варна. През следващите дни предстоят прожекции в Дом на киното в София, а през уикенда - в Чикаго и Цюрих.

Лентата с режисьор и сценарист Веселин Диманов проследява житейския път на известния юрист, интелектуалец и общественик на фона на историческите събития от последните десетилетия в България, припомня БТА. Филмът разказва както за детските и ученическите му години, така и за студентския живот, преподавателската и обществената му дейност. Оператор на документалната творба е Калоян Игнатов, а музиката е дело на Георги Черкин.

Във филма присъстват издирени от авторите и непубликувани досега архивни кадри и документи. Направени са интервюта със семейството, колеги, приятели и съмишленици на доц. Таков. Според създателите на продукцията те изграждат последователно образа му и отварят врата към неговия свят, в който той със своя житейски избор доказва всеки ден следването на истината, справедливостта, морала и добротата.