Регионалният исторически музей – София на пл. „Бански“ № 1 представя изложбата „Архитект Васил Китов – реставраторът“. Богатата и общественозначима професионална дейност на арх. Васил Китов (1944 – 2013 г.) е представена в самостоятелна изложба. Музеят осъществява тази експозиция в чест на 80-годишнината от неговото рождение. Тя показва оригинални чертежи, фотографии, награди, грамоти, отличия. Автор на редица проекти за реставрация на недвижими културни ценности, арх. Китов си сътрудничи с Музея за история на София десетилетия наред.

Чуйте повече от куратора доц. д-р арх. Валентина Върбанова от екипа на Регионалния исторически музей – София и дъщерята на архитекта Боряна Китова:

Колегите му пазят спомена за самоотверженото му участие във всички етапи по опазването на обектите, по които работи – от проектирането до изпълнението на реставрацията. Регионалният исторически музей – София съхранява научната документация и проектите на арх. Васил Китов, благодарение на дарение, направено през 2006 г.Понастоящем Музеят споделя този безценен архив с гражданите и гостите на столицата.

Сред най-известните, реставрирани от арх. Китов, обекти са: Боянската църква „Свети Никола и свети Панталеймон“, църквата „Успение на Пресвета Богородица” в Драгалевския манастир „Пресвета Богородица Витошка“, базиликата „Света София – Премъдрост Божия” в София (включително археологическото ниво), църквата „Свети свети Кирил и Методий“ в София, Софийската централна синагога, сградата на Народното събрание, редица обекти от археологическото наследство на София, църквите „Свети Георги“ и „Свети свети Константин и Елена“ в Одрин, Българският метох срещу Желязната църква „Свети Стефан“ в кв. „Фенер“ и сградата на Българската екзархия в Истанбул (Турция) и много други.

Изложбата „Архитект Васил Китов – реставраторът“ е достъпна за разглеждане в Регионалния исторически музей – София (пл. „Бански“ №1) до 7 май 2024 г. Музеят осъществява временната експозиция в сътрудничество с наследниците на арх. Васил Китов.