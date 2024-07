Натали Ангелова е от Монтана и е сред финалистите в първия конкурс за млади изпълнители „Бургас и морето“. "Имаме ли време" е авторската й песен, с която тя ще се представи пред публиката и журито на 27 юли в залата на НХК в черноморския град. Самата Натали определя „Имаме ли време“ като песен със стаж, отлежавала дълги години някъде в архивите на компютъра. С шега добавя, че е единствената, която някога е разписвала и нотирала - и то на хартия! Направила я за изпита си по композиция при завършване на магистратурата в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в София. През годините все преправяла и добавяла по нещо към мелодията. Едва сега, върху белият лист се родил и текстът в съавторство на Stan Noir и приятели. Аранжиментът е дело на Цветан Маринов и Ангел Николов.

Песента “Имаме ли време“ е чувствена балада, а в основата й са лични преживявания и емоции на Натали. Това е една лирична изповед на младата певица, която се опитва в този свят студен, за близост тъй отдалечен, да открие истинската, единствената любов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Натали Ангелова, разположено в звуковия файл:

За себе си Натали Ангелова споделя, че пее, откакто се помни. В ученическите си години посещава уроци по пеене във Вокално студио „Детски смях“ при Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата“ и Фолклорна формация „Торлашки напеви“, както и по танцово изкуство в Обединена школа по изкуствата „Добри Христов“ в Монтана. През 2016 г. е премиерата на първата й авторска песен „Изгубена“ (м. Петър Алексиев, т. Стефания Ценкова). През май месец същата година, Натали изнася самостоятелен концерт с руска музика в Студио 5. В програмата изпълнява два кавъра на песни на украинската певица Мария Яремчук и се престрашава да й ги изпрати. Така двете се запознават онлайн. През годините Мария Яремчук често е споделяла със своята аудитория изпълнения на Натали, а през 2017 г. украинските медии отразяват в няколко сайта : „Българската певица Натали Ангелова изпълнява прочувствено песента на Мария Яремчук „В чистiм полi”, прикачвайки видео към изпълнението с кратко интервю с Натали.

През 2018 г. излиза песента „Не се съмнявай“ (м. Натали Ангелова и Петър Алексиев, т. Натали Ангелова). Режисьор на видеото е Виктор Милушев. Песента става победител в седмичната класация на BG MUSIC CHANNEL „BG MUSIC TOP 10“ за месец декември. Влиза в класацията „Ново 10+2“ на БНТ 2.

През май 2023г. е премиерата на песента й „На разстояние“ и видеоклипа към нея. Натали е автор на текста, а за музиката и аранжимента помага Светлин Къслев.

Танците остават страст за Натали. И до днес тя посещава няколко от най-известните танцови школи в София.

От 2017 г. работи като вокален педагог и има амбицията да изгради собствена вокална школа.

В свободното си време младата певица рисува и пише стихове, записва кавъри на песни за Youtube канала си, като аудиозаписът, обработката, заснемането на видеото и монтажът са изцяло нейно дело.