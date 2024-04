Първото българско пълнометражно музикално видео, изградено изцяло с AI технологии и анимации, е вече факт. Клипът е към новата песен на иноваторите в клубната музика - DEEP ZONE Project. „Нещо по-така“ – това е заглавието на проекта, който отбелязва своята аудио и видео премиера днес, 11 април.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с DJ Dian Solo и Дани Димитров от DEEP ZONE Project, разположено в звуковия файл:

Вярно на стилистиката на групата, парчето е енергично техно, което се отличава с оригинални български фолклорни мотиви и отпявания на етно певиците Бисера и Лидия, гост-изпълнителки в проекта. Закачливото заглавие на песента е поздрав към всички фенове на DEEP ZONE Project, които през годините по време на техни концерти са си пожелавали "нещо по-така".

Заедно с аудиото на „Нещо по-така“, излиза и официалният клип, реализиран от Радостин Събев (Шошо) и Sky Brothers. Футуристичното видео, създадено с помощта на изкуствен интелект, е поглед към бъдещето, комбиниран с традиционни български елементи като носии, шевици и накити.

Групата загатна за новия си проект по време на церемонията на наградите ИКАР, където беше отличена със специалния приз за съвременна музика. Броени дни по-късно DEEP ZONE Project бяха номинирани за пореден път и в категория „БГ ГРУПА“ на тазгодишните музикални награди.

Официалната аудио и видео премиера на „Нещо по-така“ е днес, 11 април, в българския ТВ и радио ефир, всички дигитални платформи и YouTube канала на DEEP ZONE Project.