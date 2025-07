В рамките на международен проект, организиран от “Дани Лазер Шоу”, ще бъде реализиран уникален музикално-визуален спектакъл със заглавие „Magic Laser Show“. Събитието комбинира четири жанра на сценичните изкуства – музика, танц, илюзия и лазерно шоу – в една интегрирана художествена форма, базирана на съвременни визуални технологии и класическо сценично изкуство.

Проектът включва три представления – две в България и едно в Италия:

25 юли 2025 г. – Самоков, в рамките на фестивала Лаго Фест

– Самоков, в рамките на фестивала Лаго Фест 2 август 2025 г. – Перник, по време на Празника на квартал Мошино

– Перник, по време на Празника на квартал Мошино Септември 2025 г. – Гуалдо Тадино, Италия, в рамките на фестивала Suoni Controvento

Сценичният спектакъл е с продължителност между 45 и 50 минути и включва участието на български и италиански артисти – професионални илюзионисти, танцьори и мултимедийни творци. Чрез оригинална режисура и съвременна сценография се постига завладяваща последователност от визуални, музикални и танцови картини, обединени в цялостен художествен наратив.

Спектакълът включва впечатляващи илюзии, създадени с активното участие на лазерни технологии – възстановки на древни ритуали, сцени с „отделяне на главата“, „разделяне на части от тялото“ и други сценични трансформации, които се усилват от динамични светлинни проекции. Хореографията е изградена с участието на две групи танцьори – едната с основа в стрийт културата и модерния танц, другата вдъхновена от класическия и съвременен балет. Кулминационният момент е появата на танцьорка, която танцува с проекция на лазерни лъчи на върха на пръстите си.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с творческия ръководител на проекта Йорданка Георгиева:

Проектът отразява модерните тенденции в сценичните и визуалните изкуства, като поставя акцент върху синергията между традиционното сценично присъствие и новите технологии. Тази концепция цели не само да предостави визуално и емоционално въздействащо преживяване за широк кръг от зрители, но и да допринесе за международния културен обмен между България и Италия, популяризирайки съвременното мултижанрово изкуство.

„Magic Laser Show“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, по процедура BG-RRP-11.020 – „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на културните и творческите индустрии и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.