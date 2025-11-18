„Животът е прекрасен и трябва да сме оптимисти. Не трябва да има злоба и разединеност, а да станем по-добри, всеки ден трябва да се прави нещо добро. Животът, въпреки огорченията и несправедливостите понякога, трябва да се живее стойностно и смислено. Всеки да пази доброто. Все ме тегли към такива послания и към любовта, която е двигател на всичко.“ – споделя Стефан Димитров в предаването „За града“ по bTV Radio по повод концерта на 19 ноември „Такъв е животът“ в клуб Joy Station. На него ще чуем обичани, но и съвсем нови песни; ще има множество специални гости.

Ще се срещнем с новата песен на Стефан Димитров в изпълнението на Богдана Карадочева „Жена съм аз.“ „Тя отсега е хит с много гледания онлайн и много добри отзиви.“ – вълнува се Стефан Димитров. Текстът е на Маргарита Петкова, „жена, преминала през всичко.“ Предстои да се срещнем и с нова версия на „Късо съединение“, който композиторът ще изпълни в памет на автора на текста – поетесата Миряна Башева. „Записах я преди много години, сега я възстановявам с нов аранжимент и звук. Много добре стана. С огромно удоволствие си я слушам. Ще се хареса от хората, защото е много фънки готино парче.“ – убеден е Стефан Димитров.

В промяна в програмата заради възстановяването на Христо Стоичков след операция се отлага премиерата на „Българи сме още“, записана от футболиста, Благовест и Светослав Аргирови, Дони, Тони Димитрова и оркестър „Канарите“. „Тя има задачата да обедини нацията и мисля, че ще помогне в това отношение. Много е българска, защото е в размер 9/8.“ – описва я авторът.

От Бургас за събитието в сряда ще дойде Стефан Диомов. Със Стефан Димитров двамата ще изпълнят „Седни, приятелю“. „Такова нещо не се е случвало в нашия музикален живот – двама композитори да запишат една песен. Направихме клип в Бургас. Много интересно се получи!“ Музиката е на Стефан Димитров, аранжиментът – на Стефан Диомов, а текстът – на Андрей Калудов.

Друг специален участник е Мими Николова. „Една жена, която продължава да пее и иска да пее. На предишния концерт в зала „България“ бе много щастлива. Сподели, че много ѝ се е искало да се върне на тази сцена, на която някога е пяла. Тя има хитове, които са вечни.“ – казва за легендарната вокалистка Стефан Димитров. Сред другите гости на концерта на 19 ноември е и Михаил Белчев.

На сцената ще излязат и много млади хора. „Идеята на тези концерти е да обединим поколенията. Има деца, които са от Музикалното училище и от Музикалната академия.“ – посочи Стефан Димитров и изреди имената на Филип Донков, Сара. „Виждайки тези деца, се обнадеждавам, че много качествени музиканти ще излязат на сцената. Много са талантливи. Те знаят и пеят тези отдавнашни песни. Много съм щастлив от това, че им харесват. Тази приемственост много ме радва!“ – казва музикантът в интервюто по bTV Radio в предаването „За града“ на 18 ноември.