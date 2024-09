Музикантите от българската рок група SEVI, която е на крачка от номинация за "Грами" в категория "Най-добро алтернативно музикално изпълнение" за песента „World that doesn't fit“, разказаха в ефира на bTV Radio за успеха, за посланията в песента и какво им предстои.

„Никога не сме очаквали, дори не сме се надявали на такова признание, ние го приемаме като признание, изненадата беше спонтанна, получихме мейл от „Грами“ академията, който ни съобщи, че сме станали част от този престижен конкурс. Имаше един момент, в който се чудихме дали не е спам, дали няма да ни вземат пари от кредитната карта примерно, но бързо се убедихме, когато се свърза лично Анджела Бенет.“, каза басистът на групата Рали Велинов.

„Анджела Бенет е човекът, който е включил нашата песен в селекцията, тя е откривател на таланти, продуцент, режисьор и всъщност тя е стигнала до „World that doesn’t fit” и сме щастливи, че я е включила в нейната лична селекция. А всъщност всеки един от членовете на музикалната академия „Грами“ може да предлага песни в тази първоначална селекция, а оттук нататък през октомври пък членовете на академията ще гласуват, за да сведат бройката до актуалните номинации, които съответно ще бъдат обявени на 8 ноември.“, обясни вокалистката на бандата Светлана Близнакова и посочи: „Със сигурност е много вдъхновяващо и ни дава още повече хъс да творим, да работим, да пишем нова музика. Разбира се, никога не сме го правили за наградите или статуетките, за нас най-голямото признание е любовта на феновете и посланията, които си отправяме от сцената. Но наистина е нещо, което все пак потвърждава работа ни и сме много щастливи, че се случва на българска група. Радваме се, че светлините на прожекторите се обръщат към България за нещо хубаво.“

„Аз все още съм в шок и доста развълнуван, не можах да повярвам, честно казано, и все още сме развълнувани цялата банда, и това е наистина голямо признание за нас.“, каза един от новите членове на SEVI – барабанистът Петър Петров, който е само на 18 години. „Мисля, че имаме добри шансове, тази категория Best Alternative Music е сравнително нова, в сравнение с останалите, дава ни шансовете да успеем в номинациите.“, добави той.

„Ние имаме някаква статистика от миналата година, със сигурност знаем, че 20000 са песните, които влизат в първоначалната селекция, а в категорията, в която ние сме номинирани, миналата година са се борили 300 песни за 5 номинации. Тази година се надяваме да са повече, за да не намалява нашият шанс. В другите номинации за поп, за рок – там е по-голяма конкуренцията.“, разказа Рали Велинов за конкуренцията на номинациите за наградите „Грами“.

„Музиката няма граници, няма език, тя или те докосва, или не, въпреки това предполагам, че всеки си мисли, и ние сме си го мислили, че когато си от по-малка държава не ти обръщат толкова внимание, но това все повече е някакъв вид отживелица. Светът е все по-космополитен и все по-свързан.“,каза Светлана Близнакова.

Целия разговор с музикантите от SEVI пред водещата Надежда Василева за признанието, за песента „World that doesn't fit“, за срещите с публиката и как се променя групата през тези близо 15 години от създаването й, можете да чуете на следващия звуков файл:

Видеото можете да гледате тук: