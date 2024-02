"Интересът на българите към Куба е огромен и отваря много работа на туристическите агенции и туроператорите. В действителност, много български туристи успяват да посетят страната ни. Опитваме се да договорим директен самолетен полет, който да свързва България и Куба. По такъв начин достъпът ще бъде по-пряк и бърз, въпреки че дори при съществуващите условия, българските ни приятели успяват да ни посетят". Това заяви пред bTV Radio Нейно Превъзходителство Мариета Гарсия Хордан - посланик на Република Куба в България.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

"Проведохме разговори и с министъра на културата, с министъра на икономиката, и министъра на земеделието. Вече имаме меморандум за сътрудничество между България и Куба в областта на висшето образование, които позволяват обмен на студенти, преподаватели и специалисти от академичните среди от двете страни. Отправихме предложение да се разшири този обмен и в основното и средното образование, в това число и предучилищната подготовка, тъй като там се очертават добри перспективи. По този начин ще работим, за да можем да се свързваме все повече и повече", допълни кубинският дипломат.

Снимка: Карина Стоянова

Посланичката Мариета Гарсия Хордан коментира срещата на председателите на Търговската камара на Куба Антонио Луис Карикарте и на Българската търговско- промишлена палата Цветан Симеонов, като се планира обмен на делегации от двете страни и най-вече българско участие на Панаира в Хавана през ноември тази година, както и посещения на предприемачи от Куба на панаирите в София, Пловдив и други градове.

През тази година се навършиха 171 години от рождението на кубинския поет и революционер Хосе Марти. По този повод бе проведена възпоменателна церемония, организирана от Посолството на Куба, общността на кубинците в България в присъствието на представители на български обществени и творчески организации и много граждани. На събитието бяха припомнени заветите на Марти и Ботев като основополагащи за вплетения в националния дух и на кубинци, и на българи устрем към свобода и независимост.

"Борили сме се срещу испанската колонизация и американския империализъм, за да достигнем до независимостта на Куба, обявена на 1 януари 1959г. Ето защо през тази година се навършват 65 години от победата на Кубинската революция, в която духа на Марти присъства във всеки един миг. Хосе Марти е бил родолюбив интелектуалец, който винаги е заставал срещу имперските намерения на САЩ. 65 години по-късно ние сме свидетели не само на икономическото ни ембарго, но и на подривна информационна война в медиите. Народът ни стои твърдо и уверено с вярата в идеалите на Марти и Кастро и се бори ежедневно, за да подобри икономиката си и да преодолее блокадата, която се опитва да ни задуши".

