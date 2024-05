На 29 май от 19.00ч. в зала "България" в рамките на 55-тото издание на "Софийски музикални седмици" ще се проведе концертът, озаглавен „Splendor Musicus”, който отбелязва 30-годишния юбилей от установяване на дипломатическите отношения между Република България и Суверенния Малтийски Орден в България.

"Ние сме били в Малта 300 години. Това как изглежда страната днес е плод на дейността на рицарите-хоспиталиери на Ордена. Столицата е изцяло построена от тях", заяви пред bTV Radio Н.Пр. Урсула Хофтер Дзуколи - посланик на Суверенния Малтийски Орден в България. "Нямаме граждани, а 15 000 членове по света и десетки хиляди доброволци, които помагат в различни социалните проекти. Дипломатическите служители имаме паспорти, но това е един от най-рядко срещаните паспорти в света", допълни тя.

Суверенният Малтийски Орден в България подкрепя деца и младежи в центрове за настаняване в семеен тип в България, които "имат добра леглова база, дрехи, обувки, но нямат бюджет за спорт, музика и културни дейности в свободното време. Имахме идеята да ги организираме, за да се създаде емпатична връзка, която те да разбират, че има хора, които се грижи за техния живот. През зимните месеци раздавахме топли обяди в София в градинката при спирка Клокотница, в два католически храма и 12 места в страната", поясни Н.Пр.Урсула Хофтер Дзуколи.

"Ще дарим поне една линейка, която ще бъде предназначена за Черноморието. Търсим възможности за нови дарения на медицинска техника. Миналата година дарихме втория апарат за деца за рехабилитация с церебрална парализа в Стара Загора и така станаха три със София и Варна. Лекарите, които работят с този вид техника, казаха, че резултатите с деца са положителни", разказа ръководителят на дипломатическата мисия на Суверенния Малтийски Орден в България.

"Проучваме проект за инсталация на рампи за хора с увреждания както в Гърция и Италия, за да стигнат до самата вода. Осъществили сме предварителни разговори със Созопол и Несебър, но спрямо разположението на самия плаж на такава рампа или специални колички, които се движат по пясъка", добави Хофтер Дзуколи.

"Броят на доброволците ни се увеличи. Изпращаме младежи с увреждания от Дупница на Световен международен лагер Малтакамп, които никога не са пътували в чужбина. Тази година събитието ще се проведе в Швейцарските Алпи", посочи тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Н.Пр. Урсула Хофтер Дзуколи - посланик на Суверенния Малтийски Орден в България в превод на Ива Михайлова- зам.ръководител на дипломатическата мисия на страната в София, разположено в звуковия файл: