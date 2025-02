На 1 март, събота, от 19.30 часа в Топлоцентрала е официалната премиера на документалния филм „Балканска черна кутия" на режисьора Цветан Драгнев, посветен на Никола Груев - Котарашки, архитект по професия и музикант по призвание. Веднага след кино прожекцията зрителите ще могат да се насладят и на концерт на Kottarashky & The Rain Dogs.

Kottarashky е артистичният псевдоним на Никола Груев, роден на 4 септември 1979 година. Той е музикант и композитор, който смесва оригинални записи с електронна музика, хип хоп, джаз и други музикални жанрове. Kottarashky определя стила си като „балкански психоделик", но критиците го нареждат сред изпълнителите на „балканската ритъм вълна".

Режисьорът Цветан Драгнев, който е и сценарист на лентата, е завършил филмовия факултет на Йоркския университет в Торонто. Работил е като режисьор, монтажист и оператор в късометражни и пълнометражни документални филми в България и Канада. Филмите му „Пустиняци" и „Пасажери" участват в много международни филмови фестивали и печелят награди. Оператор на филма е Делян Георгиев, музика: Никола Груев – Котарашки.

Продуценти на филма са Галина Тонева и Кирил Кирилов. Продукция на Гала филм с подкрепата на НФЦ и Меджик Шоп, разпространява Гала Филм.

Дали в съвременния свят си струва да бъдеш артист или това е просто загуба на време? Ето за това разказва документалната „Балканска черна кутия" на режисьора Цветан Драгнев („Пустиняци", „Пасажери"), посветена на Kottarashky. Защото в България животът на музиканта може да бъде оприличен на съществуване в непредсказуема „балканска черна кутия", където нищо не се развива според очакванията. Филмът е в жанра роуд муви , като проследява една година от живота Никола Груев-Котарашки, докато пътува и свири с групата си. Всеки търси нещо. В живота ни има празнина? Нещо липсва? Може би човек ще го намери в странната свобода на героите в балканската черна кутия.

„Балканска черна кутия" е не просто съвременно разказана биография, а завладяващо пътешествие в изследване на универсалния език на музиката. Увлекателно визуализира теми като личната свобода и цената, която всеки плаща за нея, поднесен с много емоция и чувство за хумор. Искрени размисли на героя се редуват с концертни изпълнения и срещи с любопитни персонажи като японския професор –математик и философ Тед Катцуо, отшелника гайдар Веско Минев от Родопите и други.

