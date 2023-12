Изумителното дуо класически музиканти Игудесман и Джу (IGUDESMAN & JOO), чиито концерти са пищна експлозия от виртуозност и комедия, ще дебютират у нас на 20 декември от 19:30 часа в зала "България". Техните клипове в YouTube са гледани над 50 милиона души, а концертите им разпродават от камерни зали до арени. Първият им концерт в нашата страна ще бъде част от празничното коледно турне на Игудесман и Джу “A Little Silent Night Music” („Малка тиха нощна музика”). Двамата весели виртуози обещават, че в програмата ще влязат както техни щури интерпретации на коледни и новогодишни класики, така и техни авторски празнични композиции. Или накратко – чака ни вечер с коледна веселба, виртуозна музика и щедри порции смях.

Двамата артисти гостуват по покана на BGTSC.

Чуйте какво споделиха Игудесман и Джу в интервюто на Георги Митов, озвучено от Павел Сотиров и Светослав Николов:

Your browser does not support the audio element.

Билетите са в продажба онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна и на билетната каса в зала "България". Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а могат да бъдат сканирани директно от телефон.