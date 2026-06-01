„Има те” е най-новата авторска песен на талантливата певица и телевизионна водеща Цвети Радойчева. Сингълът се отличава с модерно клубно звучене,аранжимента е на Росен Стоев/Dj Rossko ,музиката е на Цвети Радойчева съвместно с Dj Rossko, а силния текст с послание е изцяло на поп изпълнителката Цвети Радойчева,която последните години все по-често изненадва почитателите си с авторската си музика.

След хита “Незабравима” през 2025г.,атрактивната певица подарява “Има те” на всички меломани,защото е истинска ценност днес в свят на консуматорство,лесни и повърхностни взаимоотношения да кажеш на някой “Има те” . Щастие е да имаш човек,който да носи ключ за сърцето си , да бъде твое отражение и да можеш без страх да бъдеш себе си именно с него .

Главната мъжка роля във видеото играе големия български актьор Христо Мутафчиев,с когото Цвети има прекрасни приятелски взаимоотношения и за пореден път се среща очи в очи както за дълбоки разговори в нейното авторско предаване “На среща с Цвети Радойчева” ,така и сега на снимачната площадка на новото си видео “Има те” . Този път актьора е сам в публиката и се наслаждава на Цвети , която пее женствено и вдъхновяващо само за него на красива сцена под прожектори и светлини.Режисьор е Радина Миленчева,а оператор е Радослав Георгиев,страхотен екип,с който Цвети работи за пореден път .

Атрактивните визии са създадени от Цвети Радойчева,която винаги се е отличавала със своята индивидуалност,естетичен вкус и неподражаема харизматична външност.

Грима е на Джулия Ангелова,а прическата е на Лазар Бозуком Lale Beauty