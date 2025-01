От 15 януари (сряда) българските зрители ще имат привилегията да гледат най-новия 15-и сезон на емблематичния сериал „Новите съседи" преди телевизионната му премиера в Испания – единствено в ефира на bTV Comedy. Комедийният канал на bTV Media Group започва излъчването на най-новите епизоди от поредицата, чиито снимки приключиха в Мадрид преди броени месеци. Почитателите на сериала ще могат да се насладят на поредните премеждия, раздори, скандали, любовни афери и турбулентни отношения между любимите си герои всяка делнична вечер от 18:00 ч., както и през уикендите от 15:30 ч. Епизодите ще бъдат достъпни и онлайн на VOYO, където абонатите могат да гледат абсолютно всички сезони в удобно за тях време.

"Искам да дойда в България и да поставя театрален спектакъл", призна Начо Герерос или Коке от "Новите съседи" пред bTV Radio. Испанският актьор пристигна у нас по повод 15 години bTV Comedy. "Получавах много съобщения в социалните мрежи и дойдох за срещата ми с многобройните фенове. Успях да се запозная и с дублиращите актьори, които вложиха душа в образа само чрез гласа си. Работата, която свършиха, е прекрасна", добави той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Начо Герерос, озвучено от Павел Сотиров:

Начо Герерос, роден на 5 декември 1973 г. в Калаора, Ла Риоха, е испански актьор, известен най-вече с работата си в телевизията и театъра. Призванието му към актьорската професия се появява още като дете: „Още тогава реших, че актьорството ще бъде мое призвание. Винаги съм си мечтал да бъда актьор, водещ или певец“. През 1991 г. се премества в Мадрид, където учи театър.

Телевизионна кариера:

Начо Герерос постига огромна популярност с ролята си на Коке – очарователния и комичен портиер в хитовия сериал „Новите съседи“, в който участва от премиерата му в Испания през 2007 г. досега – вече цели 15 сезона. Преди това става известен в друг култов сериал – „Щурите съседи“ (от същите продуценти). „Първо участвах в 14 епизода на „Щурите съседи”. Авторите и продуцентите са едни и същи и така получих предложение за ролята на Коке в „Новите съседи. И така вече 15 години. Сценариите на всеки епизод са много забавни и нестандартни“, споделя той.

„Коке е прекрасен човек. Но не намирам прилики между двама ни. Това е и част от чара на актьорската професия – възможността да се превъплътиш в роли, които са много различни от теб. От 20 години съм на сцената и снимачната площадка. Много са и ролите ми, но логично „Новите съседи” е сериалът, донесъл ми най-много известност“.

Участвал е в много театрални постановки и в късометражни и пълнометражни филми. Преди да стане актьор е работил на различни места.

Театрална кариера:

Театърът заема важно място в кариерата му. Герерос е участвал в няколко пиеси, сред които:

„Счупени играчки“ (Juguetes rotos) (2018-2020 г.), режисирана от Каролина Роман – пиеса, която разглежда половата идентичност и социалната маргинализация. За изпълнението си Начо получава награда от Съюза на актьорите за „Най-добра главна мъжка роля“, както и номинация на наградите „Макс“.

„Върху черупките на костенурките“ (Sobre el caparazón de las tortugas), в която се изследва емоционалната сложност на семейните връзки.

„Два трона, две кралици“ (Dos tronos, dos reinas) – историческа комедия с нотки на политическа сатира.

Награди:

Начо Герерос е отличен с редица награди, сред които:

Награда на Съюза на актьорите за най-добър главен актьор за „Счупени играчки“ (Juguetes rotos).

Номинация на наградите „Макс“ за блестящото му изпълнение в същата пиеса.

Други дейности:

В допълнение към артистичната си страна, Герерос е защитник на човешките права и активист срещу тормоза.

В свободното си време Начо се занимава активно със спорт и харесва декорацията. Обича да чете или да води смислени разговори с приятели. Няма търпение да опита българската кухня, за която е слушал много.

Снимка: Личен архив

За персонажа Коке:

Ролята на Коке в хитовия испански сериал „Новите съседи“ е емблематична за кариерата на Начо Герерос. Коке е чаровен и леко наивен портиер, чийто комичен подход към ежедневието го превръща в любимец на зрителите. Героят е обичан заради добродушния си характер, готовността да помага на живущите в кооперацията на сериала – „Мирадор де Монтепинар“ – и комичните ситуации, в които често попада.

Един от най-интересните аспекти на Коке са неговите взаимоотношения с Антонио Ресио (в ролята е актьорът и добър приятел на Начо в живота – Жорди Санчес) – емблематичния „търговец на морски дарове“. Въпреки огромните различия в характерите и социалния статус, двамата често са въвлечени в общи комични ситуации. Антонио често използва наивността и добродушието на Коке, за да го въвлича в своите странни и понякога абсурдни схеми.

Най-запомнящата се реплика на Антонио Ресио към Коке е: „И този месец без заплата“, когато „търговецът на морски дарове“ се ядоса и иска да си го изкара на някого – на кого другиго, освен на наивния Коке?! На практика Коке не е взимал заплата още от постъпването си в „Мирадор де Монтепинар“. Когато Антонио обаче е в настроение, му дава по 10 евро, като Коке буквално е в „ступор от благодарност“ от този „жест“…

Коке е известен и със своята каравана, в която спи с Берта – жената на Антонио. Емблематичен е и със своята косачка, както и с честата си злоупотреба с трева.

За сериала „Новите съседи“:

Любимците от жилищна кооперация „Мирадор де Монтепинар“ – „Новите съседи“ – винаги будят усмивка с непрестанните си премеждия, раздори, скандали, любовни афери и турбулентни отношения. До единодушие по всякакви междуетажни и лични въпроси никога не се стига, а това е сигурна рецепта за конфузни ситуации и много смях.

Сериалът дебютира в ефира на bTV Comedy през 2013 г., като е неизменна част от програмата на канала вече повече от 10 години. Поредицата се радва на огромен интерес от българските зрители, като има създадени няколко фен групи с по над 50 хиляди членове. В Русе има и ресторант, кръстен „Съседите“, в който русенци се събират, за да гледат епизодите на сериала