На 10 септември в рамките на Sofia Summer Fest българската публика ще види за първи път пиесата „Два трона, две кралици“ ("Dos Tronos, Dos Reinas“) с участието на Начо Геррерос – добре познат като Ко́ке от популярния сериал „Новите съседи" ("La que se avecina“). Спектакълът е първата международна спирка на проекта, след успешни представления в Испания.

Сюжет и исторически контекст

„Два трона, две кралици“ пресъздава въображаема среща между Елизабет I Английска и Мери Стюарт, кралица на Шотландия. „Мери и Елизабет влязоха в историята със своето съперничество и трагедия. Те бяха братовчедки, но и съпернички за трона. Елизабет е останала в легендите като „тиранична кралица“, но всъщност е защитавала интересите си като жена и монарх,“ споделя Герерос. Актьорът изгражда образа си, вдъхновен от исторически материали, портрети и сценичната традиция на Елизабетинския театър.

Постановката

Режисьор и партньор на сцената на Герерос е аржентинският актьор и педагог Николас Перес-Костас, възпитаник на автора на пиесата Пепе Сивидан. Спектакълът се отличава с ясна структура, сценично движение с хореографски елементи и въздействащо светлинно оформление. Макар темата да е трагична, в постановката присъства и доза ирония.

Международни планове

След премиерата в България е предвидено участие на „Два трона, две кралици“ и на фестивала Festelong в Лондон. „България е първата международна спирка и това е чест за нас,“ казва актьорът.

Снимка: Личен архив

Телевизионните успехи

Паралелно с театралните си изяви, Начо Герерос продължава участието си в „Новите съседи", чийто 17-ти сезон предстои, а снимките на 16-тия сезон се осъществиха през 2025 г. Герерос е сред любимите лица на сериала, а персонажът му Ко́ке остава ключов герой.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Начо Герерос /дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл: