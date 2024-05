Националната библиотека "Свети свети Кирил и Методий" започна честванията за утрешния празник – 11 май, Денят на Светите равноапостоли и просветители. За изложбата „Непознатият рибен буквар“ и първата по рода си у нас Голяма диктовка „Пазител на българския език“, чуйте разговора с Ваня Аврамова - заместник-.директор на Националната библиотека на следващия звуков файл.

