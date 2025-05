Националният събор на овцевъдите традиционно събира десетки хиляди посетители, животновъди, фермери и почитатели на автентичната българска култура и е най-големият животновъден форум в страната.

13-ото издание ще се проведе след по-малко от 10 дни – от 30 май до 1 юни 2025 г., както обикновено – в района на Петропавловския манастир край Лясковец, област Велико Търново.

Организатори са Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и Фондация „Наследство в бъдещето“, със съдействието на Министерството на земеделието и храните на Република България и с подкрепата на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Симеон Караколев- съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА):

2025 г. ще бъде годината с голямо разнообразие от видове и породи животни, представени на живо. Посетителите ще могат да видят и общуват и през трите дни с представители на:

Овце – Асаф, Аваси, Синтетична популация Българска млечна (СПБМ), Бяла Маришка

Кози - Българска бяла млечна

Крави – Лимузин, Черношарено говедо, Хайленд, Симентал, Българско кафяво говедо

Биволи – Българска Мурра

Коне от тежковозни породи

Кучета – овчарски и пастирски породи

Мини магарета, патки и екзотичната лама – за радост на децата и като част от пъстрата палитра на животинския свят

Новата порода Милениум и бордър коли в действие – демонстрации с иновации

Гвоздеят на изложението ще бъде представянето на коч от най-новата порода овце – Милениум.

Тази порода е разработена с фокус върху ефективност и устойчивост – не се стриже, адаптивна е, с минимални разходи за изхранване и издръжка, не се разболява от никакви болести, а кочовете достигат до 100 кг.

За първи път ще се проведе реална демонстрация с обучени кучета-пастири от породата бордър коли, които ще управляват стадо овце пред очите на публиката.

Изненада за малки и големи ще бъде и демонстрацията „кучета управляват патки“ – специална атракция, която съчетава умения, забавление и връзка между човек и животно.

Международно присъствие от три континента – среща на професионалисти

Съборът ще бъде домакин на международни животновъди от три континента, които по покана на организаторите ще участват в събитието и ще обменят опит с българските си колеги на място.

Снимка: www.saborbg.com

Богата съпътстваща програма за цялото семейство

Фермерски състезания и демонстрации

Конкурс за най-добри млечни продукти, ръчна стрижба на овце

Директни продажби на фермерски и био продукти

Кулинарни шоута, чевермета, възстановки на традиционни рецепти

Фолклор, нестинари и народни веселия

На 1 юни – специална безплатна детска програма с фермерски игри (10:00–14:00 ч.) и забавления от Община Лясковец (15:00–17:00 ч.)