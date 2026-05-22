От 22 до 24 май край Петропавловския манастир посетителите ще видят животни, фермерски състезания, кулинарни демонстрации, детска програма, концерти и производители от цялата страна

Най-мащабното пролетно събитие на открито в България - Националният събор на овцевъдите, ще се проведе от 22 до 24 май 2026 г. край Петропавловския манастир до Лясковец.

И тази година XIV издание на събора преминава под мотото „Българските храни от български суровини“ и поставя ясен акцент върху една от най-важните теми за българските потребители и производители - скъсяването на веригата на доставка между фермата и трапезата.

Целта е малките и средни български производители на чиста, качествена и истинска храна да бъдат срещнати директно с потребителите. Така съборът не е само празник на традициите, а и реална платформа за подкрепа на българското производство, по-справедлив достъп до пазара и по-добра информираност на хората за произхода на храната, която купуват.

В продължение на три дни XIV издание на събора ще събере фермери, животновъди, производители, занаятчии, фолклорни изпълнители, експерти и хиляди посетители от цялата страна.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мартина Йорданова- координатор от организационния екип на Националния събор на овцевъдите

Животни, породи и демонстрации на открито

През трите дни посетителите ще могат да видят едно от най-големите изложения на селскостопански животни в България. В програмата са включени различни породи овце и кози, говеда, биволи, тежковозни коне, мини понита, магарета и Българско овчарско куче.





Сред атрактивните акценти ще бъдат демонстрации с тежковозни коне, представяния на български овчарски породи, както и дефиле и демонстрации на Конната полиция към СДВР на МВР. За първи път посетителите ще могат да видят на живо елементи от подготовката на конните полицаи, включително строеви ред с коне и умения, използвани при опазването на обществения ред.

Фермерски състезания и майсторство на терен

Фермерските състезания ще се провеждат през трите дни на събора и ще покажат уменията, бързината и майсторството на хората, които пазят живи традиционните животновъдни практики.

Един от най-зрелищните моменти ще бъде състезанието по ръчна стрижба на овце - умение, което изисква сила, сръчност, опит и грижа към животното. Жури ще следи не само времето, но и качеството на изпълнението, целостта на сваленото руно и безопасността на животното.

В кулинарната зона популярният кулинар и телевизионен водещ Ути Бъчваров ще събере „майсторите на ножа“ в две атрактивни надпревари - състезание по тънко рязане на суджук и майсторско обезкостяване на агнета.

След състезанието по обезкостяване месото ще бъде вложено в голям курбан за здраве, приготвен от Ути Бъчваров в исполински меден казан с диаметър 2 метра. От курбана ще бъдат приготвени около 2000 порции, които ще бъдат раздадени безвъзмездно на гостите на събора.

“Сиренето на фермерите” - сирене от български кооператив



Млечният пазар на Националния събор на овцевъдите е зоната, посветена на млякото, майсторството и традицията.

Посетителите ще могат да опитат и купят сирена, кашкавали, кисело мляко, катък и други млечни продукти от български производители, създадени от овче, козе и краве мляко. Тук вкусът не е анонимен, той идва от реални ферми, от стада, от мандри и от хора, които пазят знанието за добрата храна.

Специален акцент тази година е овчето сирене от кооператив на производители.



То е произведено от 100% свежо българско овче мляко, пастьоризирано при 72°C, като млякото идва единствено от фермерите в кооператива - от животни, които пасат свободно минимум 7 месеца в годината.



Сиренето зрее най-малко 60 дни. Това е процес, който развива неговия дълбок, средно-остър традиционен вкус и характерен наситен аромат на истинско овче мляко. Богато е на калций и протеини, без добавки и консерванти, и ще бъде представено на достъпна цена, за да може повече български семейства да върнат качественото овче сирене на своята трапеза.

Млечният конкурс е с нов регламент

Един от най-вкусните акценти в програмата ще бъде млечният конкурс, който ще се проведе на 22 май от 14:00 ч.

В него ще участват производители, животновъди и фермерски мандри, които създават продукти от овче и козе мляко. Най-добрите ще бъдат отличени със специален знак за вкус и качество на Националния събор на овцевъдите.

Продуктите ще бъдат оценявани за първи път от експертно жури, а не от потребители, както досега. В състава му влизат Мина Варджиева - майстор сиренар и обучител, гл. ас. д-р Александър Балабанов от катедра „Технология на млякото и млечните продукти“ в УХТ - Пловдив, проф. Иван Станков - бивш директор на Млечния борд, и доц. Станко Станков, преподавател и изследовател в областта на традиционните и ферментирали храни, занаятчийските млечни продукти и връзката между вкус, култура и идентичност.

Продуктите ще се оценяват по показатели като външен вид, структура, плътност, цвят, масленост, аромат, вкус, зрялост и цялостно качество.

Отличия ще бъдат присъдени в седем категории: сирене от овче мляко, сирене от козе мляко, кашкавал от овче мляко, кашкавал от козе мляко, фермерско кисело мляко, оригинален продукт от овче мляко и оригинален продукт от козе мляко.

Паралелно с конкурса посетителите ще могат да наблюдават и млечни демонстрации, които ще покажат овчето мляко в нова светлина, като връзка между старите технологии, живия занаят и съвременната гурме култура.





Фермерски пазар: От фермата до трапезата

Специално обособена пазарна зона ще събере над 30 производители от Българската аграрна камара. Посетителите ще могат да се срещнат лично с хората, които произвеждат храната, и да опитат продукция от различни сектори - животновъдство, овощарство, пчеларство, лозарство, малинопроизводство, птицевъдство и млечно производство.



На щандовете ще има млечни продукти от овче, козе и краве мляко, сирене, кашкавал, катък, кисело мляко, айрян, извара и кефир, мед и пчелни продукти, плодове, сладка, сиропи, лютеници, разядки, яйца, продукти от птицевъдството и вина от български изби.

Фермерският пазар е част от основната мисия на събора: да насърчава потреблението на български храни, произведени от български суровини, и да скъсява пътя между производителите и потребителите.

Международна кръгла маса за болестите при овце и кози

Професионален акцент в програмата ще бъде международната кръгла маса на тема „Новата среда на болести при дребните преживни животни“, която ще се проведе на 22 май от 15:00 ч. в Арбанашки хан, с. Арбанаси.

Форумът ще събере фермери, ветеринарни специалисти и експерти от над 20 държави. Участниците ще обменят практически опит, наблюдения и решения за справяне със заразните заболявания при овцете и козите.

Темата е ключова за сектора, защото болестите при дребните преживни животни вече не са само ветеринарен проблем. Те засягат поминъка на фермерите, устойчивостта на стопанствата, производството на мляко и месо, търговията, преработката и продоволствената сигурност.

На кръглата маса ще присъстват представители от държави: Армения, Австрия, Белгия, България, Дания, Франция, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Турция, Украйна, Латвия, Литва, Северна Македония, Молдова, Словения и Хърватия, като се очакват и участници от Гърция, Сърбия и Румъния.



Три дни безплатна детска програма

Националният събор на овцевъдите ще бъде и празник за най-малките посетители. От 22 до 24 май, всеки ден от 9:00 до 18:00 ч., организаторите подготвят специална детска програма с безплатни активности.

Децата ще могат да се включат в Детска творителница, фермерски игри, занимания на открито, срещи с животни и демонстрации. Сред атракциите ще бъдат още багерче, пони, мини магаренце и специална зона с лунапарк и въртележки.



Сред специалните гости на детската програма ще бъде малката Марианка от Панагюрище, която ще пристигне със своето пони и мини магаренце. Историята й е послание за приятелството между децата и животните и за връзката, която се изгражда с грижа, търпение и любов.

Над 40 часа музика на живо и вечерни концерти

Съборът ще предложи и богата музикална програма с над 40 часа музика на живо на две сцени. Оркестри, гайдарски състави, танцови ансамбли и изпълнители от цялата страна ще създадат празнична атмосфера през трите дни.

Кулминацията са вечерните концерти с вход свободен:

22 май, 19:00 ч. - концерт на „101 каба гайди“

22 май, 20:00 ч. - Деси Слава

23 май, 20:00 ч. - Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл

24 май, 20:00 ч. - Софи Маринова

Всяка вечер програмата ще завършва с нестинарски ритуал, огнено шоу и голямо българско хоро под открито небе.

В рамките на събора ще се проведе и Националният фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“, който дава сцена на изпълнители от цялата страна и насърчава участието на деца и младежи.

Събор за цялото семейство

Националният събор на овцевъдите в България е събитие, което събира на едно място българския поминък, традициите, съвременното земеделие, фермерската храна, фолклора и семействата.

На територията на събора ще има обособени зони за храна, отдих, занаяти, фермерски продукти, детски активности, както и зона за кемпери и каравани.

XIV Национален събор на овцевъдите в България се организира от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и със съдействието на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Очакваме ви от 22 до 24 май край Петропавловския манастир.

Вход свободен.



ПРОГРАМА 2026