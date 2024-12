Viena Magic се завръща в България този декември! Националното коледно турне ще разтупти сърцата ни с изящни изпълнения и незабравима празнична атмосфера. Концертите ще се проведат на 19 декември в Двореца на културата и спорта във Варна, на 20 декември в Център Канев- Русе, на 21 декември в Двореца на културата и спорта "Васил Левски" във Велико Търново, на 22 декември в Комплекс Сила в Пловдив и на 23 декември в зала 1 на НДК в София. Началният час на всички концерти е 20.00ч.

За трета поредна година прочутите музиканти Ръсел Макгрегър и ансамбъл Йохан Щраус се завръщат в България с вълшебен коледен спектакъл – националното турне „Viena Magic”. Вдъхновено от легендарните концерти на Йохан Щраус, това невероятно събитие ще представи камерен оркестър, сопран, тенор и балет, които ще ви понесат на крилете на виенския валс.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с организатора на събитието Иван Кюркчиев:

Спектакълът ще бъде обогатен с присъствието на специални гости: сопраното Елизабет Вимер и българския тенор Кристиан Христов. Диригентът на оркестъра Ръсел Макгрегър споделя, че въпреки младостта си, Кристиан притежава зрял и обещаващ глас с блестящо бъдеще. Балетът ще допълни това изключително представление, създавайки феерична атмосфера, изпълнена с елегантност и емоция, идеална за празничния сезон.

За незабравимо преживяване побързайте да закупите билети! Първите 200 билета са на цени early bird, с 20% отстъпка за първите седмици от продажбата. Не пропускайте шанса да изживеете магията на Коледа с любимите си хора в един приказен спектакъл. Билетите са ограничени, затова купете сега, докато са намалени, и си осигурете място.

Ръсел Макгрегър е роден в Оксфорд, но израства в Мелбърн, Австралия, където на 7-годишна възраст започва да учи цигулка. От 1992 г. Ръсел живее във Виена, а от 1997 г. е концертмайстор и диригент на Оркестъра на двореца Шьонбрун. Цигулката, на която свири, е произведена през 1697 г. от Карло Джузепе Тесторе, това е "по-малката сестра" на известната виола на Волфганг Амадеус Моцарт. Следвайки традицията на концертите на Щраус от 19-ти век, той ще дирижира в стил Stehgeiger, т.е. от позицията на солист.