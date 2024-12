България може само да се гордее с невероятните успехи,които постигна изпълнителя с български корени Alek Sandar, който живее зад Океана, в страната на неограничените възможности. Изпълнителят направил дует с глобалната звезда Снуп дог тази година и изгря в над 110 радиостанции по целия свят. Новината е повод за гордост и респект. Български изпълнител завладя най-големите радиостанции със своята глобална музикална продукция. Тук в България Alek Sandar получи престижната награда на VIP awards 2024, лично от Ива Атанасова за "Най-добър Артист зад граница".

