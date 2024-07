От 3 до 10 август ни очакват 8 дни с музика от сутрин до късно вечерта на Банско джаз фестивал (Фейсбук страницата на събитието е тук). Той се организира от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България с финансовата подкрепа на Министерството на културата и под патронажа на Министерството на туризма, а обучителната Банско джаз академия с Младежка сцена и Джаз точки в града се провежда с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Jazz FM от bTV Radio Group е медиен партньор, а програмният директор на радиото Светослав Николов е един от водещите на голямата сцена и на Банско джаз академия.

И тази година фестивалът представя български и световни изпълнители от различни поколения с разнообразни влияния, слети в едно пъстроцветно преживяване с голяма сцена в центъра на Банско за утвърдените музиканти, с Младежка сцена в парка и джаз в точки в града като място за изява на обучаващите се в Банско джаз академия, джемсешъни, които събират всички. Общо участниците са над 130. Тази година се открива Алея на джаза след създаването през миналата година на първата Постоянна експозиция „Джазът в България“ и отново ще бъдат почетени големите авторитети в музиката. Ежедневно се провеждат и джаз барбекюта.

Основен двигател е Илияна Щерева – председател на Асоциация Фестивалите в България. Пред bTV Radio тя подчерта: „Банско джаз фестивал се утвърди като сцена, която освен да доставя радост и удоволствие на ценителите на хубавата музика, дава възможности за развитие и срещи, възпитава и събира хората. Тази оценка всяка година я получаваме не само от нашите гости и от публиката, но и от изпълнители, които идват от всички краища на света. Те остават във възторг от организацията, публиката и разнасят славата на събитието.“ Тя даде пример за изпълнител, който идва за първи път в България. Оставил си един ден, за да разгледа София, но видял програмата и решил да остане в Банско, за да слуша другите музиканти.

Специалните проекти са специалитетът на Банско джаз фестивал, който събира артисти в нови сътрудничества за първи път на своята сцена. „Това е една от линиите, които вече четири години следваме, редом до премиерите и проектите на музиканти от български произход, но живеещи и работещи в чужбина. Много са проектите, които се случват специално за първи път на нашата сцена.“ – подчертава приноса Илияна Щерева и изрежда примери за това. Още в първия концерт Камелия Тодорова и Васил Петров ще пеят с Бигбенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Михаил Йосифов, а в концерта специално участие ще вземе наградената миналата година на Младежката сцена Елия Тодорова. Сред българските музиканти, отлично познати в чужбина, но рядко гостуващи у нас, от САЩ пристига Асен Дойкин, който ще свири заедно с работещия в Германия Владимир Кърпаров, изявяващ се за втори път тук. Те ще представят новия си проект „Източен пасаж“ в неделя. „Имаме интересни проекти, създадени преди години, записани, но непредставяни на голяма сцена. Един от тях е „Източно око“ на Милчо Левиев, на чието място ще застане Антони Дончев. Премиера е и вторият албум на „Йо Йо бенд“ в сряда. А на следващия ден българската акапелна група „Спектрум“ ще пее с FreePlay от Канада. Концерт в почит към Сара Вон, сто години от чието рождение празнуваме тази година, ще представи Вики Алмазиду. Теодосий Спасов създава специален квартет с музиканти от Люксембург и Швейцария, отново от български произход. Тази година за първи път пристигат изпълнители от Индонезия. Имаме забележителни артисти от новото поколение в пика на своята кариера, които за първи път гостуват у нас – Тио Крокър и Алюн Уейд.“ – посочва Илияна Щерева.

Тази година на Банско джаз фестивал идват легенди като Джейсън Майлс и Питър Бърнстейн, интригуващи имена като Камила Джордж и Емет Коен, малко познати формации като Sketchbook Quartet от Австрия, Анна Арко от Швеция, Мишел Захрауи от Израел, първо фестивално представяне ще има Модерен малък духов оркестър на Димитър Льолев.

Всеки ден от 11 ч. талантливи млади хора ще свирят и пеят пред публиката и своите колеги в парка на Банско, а следобед – на джаз точки в града от 17 ч. по ул. „Гоце Делчев“. Те се обучават на „Банско джаз академия“. „Това е шанс за младите хора да влязат в досег с имената, наложени на световната джаз сцена. Надяваме се да станат едни от тях в следващите години.“ – казва Илияна Щерева. След концертите в парка там ще има забавления за малки и големи. Джаз срещи с величията в джаза се организират всеки ден от 18 ч. Сред предметите в Постоянната експозиция „Джазът в България“ ще научим от лектори повече за живота и творчеството на музикантите, чиито портрети в пирински гранит се появяват в Алеята на джаза. От 19 ч. ще има джаз барбекю в партньорски на фестивала хотел, а след основните концерти музикалните вечери ще завършват с джемсешъни в читалището с всички изпълнители.

След създаването миналата година на Постоянна експозиция „Джазът в България“ тази година българското джаз наследство се увековечава и с Алея на джаза. „Полагаме усилия да има приемственост в развитието. С проекта „Музика в камъка“ и създаването на Алея на джаза ще реализираме мечтата на създателя на фестивала и над 20 години провеждал го – д-р Емил Илиев. По проект, финансиран от Национален фонд „Култура“, вече стартира пленер за скулптори. Те ще изработят фигурите на петима музиканти, а шеста ще е на създателя на джаз фестивала. Откриването на алеята ще бъде на 4 август в 10 ч. в пешеходната зона на Банско.

Входът за всички събития е свободен, а пред голямата сцена има седящи места, които са в продажба в мрежата на Eventim.

Камелия Тодорова открива Банско джаз фестивал на 3 август с много интересна програма с Бигбенда на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ с диригент Михаил Йосифов. Ще чуем песни от нейния британски албум „Две души в една“, създаден с Роджър Тейлър от Queen, претворени за бигбенд в джаз стилистика. Проектът е създаден като звукозаписен, но така и не бе реализира до край. Част от този репертоар бе представян само веднъж преди години. Два от аранжиментите са на Михаил Йосифов. „Много добре се получават и категорично въздействат. Вярвам, че ще направим силно впечатление на аудиторията. Опитал съм се върху тези рок песни да приложа това, което бигбендът дава на музиката. Той може да се сравни с днешния рокендрол по времето, когато джазът е бил за танци. Бигбендът има мощ, също като рок група.“ – казва Михаил Йосифов. Цветната програма на концерта на Камелия Тодорова обобщава различните посоки на нейното творчество. Останалите песни са в суинг и блус стилистика.

Камелия Тодорова и Васил Петров ще пеят с младите, които са продължители на тяхното дело. За своя завет към тях вокалистката каза: „Нека да се поучат от рисковете, които съм поемала – да замина на Запад и да се върна. И да се занимавам с тази музика, която не е толкова популярна в една държава, която е по-скоро чалгаджийска. Живеем оптимистично и се надявам в поколенията да има приемственост. Много се радвам, че ще работя с оркестъра, който е създал Мишо. Има за какво да се живее, за какво да се пее и защо да се твори.“ Преподавателят в Националната музикална академия е убеден, че за младите е много полезно да имат професионален ангажимент с двама от най-големите професионалисти: „Това е скок напред. Те имат огромен шанс да свирят с тях. Щастлив съм, че ще предоставя на тези млади хора възможността да работят с Камелия и с Васил.“ Акомпанирайки на двамата вокалисти, Бигбендът на НМА ще изпълни и аранжименти на Александър Бръзицов.

Интервю на Светослав Николов с Илияна Щерева – председател на Асоциация Фестивалите в България:

Интервю на Светослав Николов с Камелия Тодорова – вокалист, и Михаил Иванов – автор на аранжименти и диригент на концерта „Джаз и легенди“, който открива тазгодишното издание на Банско джаз фестивал: