Над 300 произведения на Салвадор Дали гостуват в Художествената галерия в Перник. Изложбата „Триумфът на въображението“ беше открита преди дни и може да бъде видяна до 6 септември.

„Идеята на програмата за нашата галерия е такава, да сътрудничим с международни организации, с партньори от чужбина, да представяме пред публиката възможно най-професионално направени изложби. Такава е и тази експозиция, подготвена от д-р Михаел Имхов, който живее във Фулда и има издателство. Издателството му съществува от 1996-та година, издал е над 3000 книги, сам е написал над 50. Той определя себе си като голям фен на Салвадор Дали и разказва, че от 14-годишна възраст е пленен от него, от личността му, от творчеството му, и тъй като е виждал много фрагментарни изложби, посветени на творчеството му, е решил да представи една собствена експозиция, изградена на биографичен принцип, в която да не липсват никакви етапи от творчеството на този забележителен художник“, разказа в ефира на bTV Radio Галина Декова, директор на Художествената галерия.

Цялото интервю за изложбата можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

* Снимките са на Община Перник