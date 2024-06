Организираният от Jazz FM радио, част от bTV Radio Group, пътуващ фестивал „Джаз в цялата страна“ ще събере над 60 артисти от Стара Загора в своето трето издание. На 15 и 16 юни при свободен вход обществеността и гостите на града, както и радиослушателите и онлайн потребителите ще се срещнат с най-младите таланти, големите имена и известните състави на града на липите. В четири събития фестивалът ще представи и партньорите си Държавна опера – Стара Загора със спектакъла „Джазоспекция“ и проекта в подкрепа на деца със специални потребности „Ние сме музиканти“, учебното заведение за млади дарования – Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“, а също и Центъра за подкрепа за личностно развитие, както и НЧ „Родина – 1860“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Светослав Николов- програмен директор на Jazz FM Radio и водещ в bTV Radio, разположено в звуковия файл:

В програмата на фестивала ще се включат и Общински бигбенд – Стара Загора, групите Project 7, Overground Brass Band и Mike Sax & X Key. Ще чуем таланти от града и от цялата страна, включително призьорите в Националния конкурс за млади джаз изпълнители на НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора. Фестивалът на Jazz FM ще даде сцена за изява на наградените през тази и отличени през изминали години участници, сред които много стипендианти на Министерството на културата, както и наградени преподаватели. Ще им акомпанира Мирослав Турийски – пиано, а в отделни изпълнения ще се включат и басистът и член на екипа на Jazz FM Владислав Мирчев, и лауреатът на конкурса – барабанистът Ивайло Манев. Специален участник в някои от песните ще бъде тромпетистът Михаил Йосифов. По традиция изпълнения ще поднесе и Надя Тончева, която ще пресъздаде песен на Антонио Карлос Жобим и джаз стандарт с квартет, в който специално участие взима китаристът Живко Велев. В конкурса тази година се включват рекорден брой младежи – 32-ма индивидуални участници и 4 формации.

НУМСИ „Христина Морфова“ чества 50 години от своето създаване, като от класовете по поп и джаз пеене, водени от Павел Цонев и Паолина Малешкова, както и класът по китара, ще чуем джаз стандарти, значими произведения от Хърби Хенкок, основополагащи песни на „Бийтълс“ и хитове на Майкъл Джексън, с чиято интерпретация учениците израстват. Старозагорския талант Ивайло Манев ще представи свой специален проект за събитието на Jazz FM, заедно с неговия преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ проф. Христо Йоцов. За първи път на сцената заедно ще застанат старозагорците Ивелина Цонева и Даниел Николов, възпитаници на НУМСИ „Христина Морфова“, които сега са част от Вокална група „Спектрум“.

Друг акцент в програмата са поетите на Стара Загора, а именно шлагери на Петър Ступел и Йосиф Цанков по стихове на Веселин Ханчев, които ще изпълни Мими Николова, а песен по „Тихият пролетен дъжд…“ на Николай Лилиев с композиция на Красимир Милетков ще поднесат младите певци от Вокална студия „Траяна ГЛАС“ с ръководител и вокален педагог Лиляна Дойчева.

Самата група „Траяна“ ще е в центъра на една от музикалните срещи. В присъствието на дългогодишния ръководител, оформил облика ѝ на акапелна формация – Кирил Тодоров, за наследството на формацията ще разкажат Лиляна Дойчева и Надя Тончева, свързали голяма част от творческия си път с тази група. На събитието ще прожектираме за първи път на голям екран филма на колегата от bTV Станчо Станчев за 35-ата годишнина на „Траяна“, който той специално засне за поредицата „Филми за джаза“ на Jazz FM с оператора Мария Проданова. Ще излъчим неизползвани във филма кадри с разказа на Кирил Тодоров и ще покажем снимки из живота на групата от лични колекции. Картината ще допълнят филма на Таня Доганова-Христова с музикални импресии по песни от единствената плоча на групата, както и още един документален филм и два видеоклипа, заснети също от БНТ.

Другата музикална среща ще е за джаз историята на Стара Загора и в нея документи от един век назад във времето ще покаже краеведът Снежана Маринова, а началникът на Териториална дирекция „Държавен архив“ – Стара Загора Калина Маджарова ще разкаже за кореспонденцията в картички между Леа Иванова и Еди Казасян и родената в Стара Загора диригентка Росица Баталова. Ще научим повече за старозагорския Градски духов оркестър и за Симфоничния оркестър на НУМСИ „Христина Морфова“.

При лошо време събитията от Античен форум „Августа Траяна“ ще бъдат преместени в залата на Държавна опера – Стара Загора.

Фестивалът се провежда в партньорство с Община Стара Загора, Държавна опера – Стара Загора, НУМСИ „Христина Морфова”, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Държавен архив – Стара Загора, ЦПЛР, НЧ „Родина – 1960”. Повече за „Джаз в цялата страна“ можете да намерите на Jazz FM - на www.jazzfm.bg и на страницата на събитието във Facebook!