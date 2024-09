64 хиляди чувала и 40 хиляди чифта ръкавици отпътуваха от София към доброволците в цялата страна, които ще се включат в емблематичната доброволческа инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“ на 14 септември. Количеството чували е увеличено с 50% спрямо миналогодишната кампания поради желанието на още по-голям брой доброволци и общини да се включат в масовото почистване на България в събота.

Това потвърди в интервюто на Георги Митов по bTV Radio мениджърът на кампанията „Да изчистим България заедно“ Димана Банкова:

Your browser does not support the audio element.

Талисманът на инициативата Зеленко лично проследи процеса по изпращане на материалите, които ще спомогнат да направим България по-чисто място за живеене. Хилядите чували и ръкавици са осигурени безвъзмездно от Министерството на околната среда и водите, които са ключов и дългогодишен партньор на националната кампания „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), които ще раздадат материалите чрез изнесените структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и водите. Благодарение на тях и тази година достъпът до регионалните депа за отпадъци е свободен за всички транспортни средства, които се включват в инициативата на 14 септември.

„Всички общини в страната, както и Дирекция национални паркове, са заявили сериозно участие. Служители на ПУДООС и МОСВ също ще се включим. Очаквам мащабна кампания в събота.“, заяви пред bTV Магдалена Георгиева, изпълнителен директор на ПУДООС.

Частни компании също подкрепят инициативата чрез безвъзмездната си дейност, съдействайки необходимите материали да бъдат доставени и разпределени в различни общини. Тази година в България регистрираните към момента терени за почистване в цялата страна са над 1000, а подробности за локациите може да видите на сайта dobriatprimer.btv.bg

Всеки, който иска да се присъедини към отбора на чистознаещите и да „преобърне играта“, може да се включи и в специално подготвената за тазгодишната кампания онлайн игра. Образователният куиз ще бъде достъпен до 17 септември в сайта dobriatprimer.btv.bg и включва поредица от въпроси, свързани с неформално и забавно обучение за опазване на околната среда, разделното и безопасно събиране на отпадъци, полезна и важна информация за процеси и явления и др. А най-знаещите могат да спечелят специални награди.