За тайните и предизвикателствата на пътя Камино – какво е да извървиш 890 километра пеша в Испания по пътя на пилигримите, в bTV Radio гостува Надя Иванова, която представи книгата си „Камино – метаморфозите на една пеперуда“. Надин Низешезин е нейният псевдоним. Тя е треньор по йога и личностно развитие.

"Пътят сам ме извика по много мистичен начин, чрез една прогресия, в която аз се видях как съм на пътя, как се връщам, пътувам със самолета от Мадрид за София и сълзи на невероятно щастие текат от очите ми. Аз се намирах в един период, в който се чувствах изгубена. Затова метафорично сравнявам този период с метаморфозата на една пеперуда, всъщност това е моята изгубена душа, която търси посоката в живота си, преминава през огромна вътрешна трансформация и катарзис, за да се превърне в пеперуда. Този период от идеята до тръгването, до началната точка - Сен Жан, аз сравнявам с тази малка гъсеничка, изгубила посоката в живота си, чувствах се сякаш съм като дърво без корени, като пъзелчето, което търси своето място. Не става въпрос за мисията в живота ми, тя винаги е била това ,с което се занимавам, аз просто не се чувствах на правилното място с правилните хора, а се чувствах тотално блокирана, в това състояние не се чувствах щастлива в моята реалност, а не можех да създам нова реалност.

Камино е поклоннически път по стъпките на Св.Яков, един от апостолите на Христос, мнозина тръгват по този път в търсене на духовно израстване, следвайки стъпките на Св.Яков. Той е покровител на Испания и испанците, така, както за нас е Иван Рилски Чудотворец. Мощите на светеца се намират в катедралата в Сантяго. Много са маршрутите, които водят до там. Един от най-популярните е френският маршрут,който започва от Сен Жан, изкачва Пиренеите, минава през цяла Северна Испания, докато достигне до Сантяго де Компостела и мнозина завършват своя път там, малко са тези, които продължават до Финистере и Муксия на брега на океана. Много са легендите за този път, казват, че той е отражение на Млечния път, отразява зведната енергия, затова е толкова мистичен и вълшебен. Това, което си пожелаеш там се сбъдва, чувстваш се окрилен през цялото време", разказа Надя Иванова.

Цялото интервю с нейни истории от пътя Камино и за книгата й - можете да чуете на звуковия файл.