Приключи 32-рото издание на конкурса на Пласидо Доминго, който събра в София елита на международните оперни мениджъри и най-обещаващите млади таланти от всички краища на земното кълбо. След оспорвана надпревара, огромно въодушевление и чест за България да домакинства форума, от който самата Соня Йончева стартира голямата си световна кариера, печелейки „Опералия” в оперния храм Ла Скала в Милано през 2010 г. – големите победители тази година са: мецосопраното Екатеринe Баучидзе от Грузия (която спечели първа награда при жените с арията „Nacqui all’affanno” от операта „Пепеляшка” на Росини, награда за сарсуела с изпълнение на „Cuando está tan hondo” из „Продавачът на вафли” на Руперто Чапи и награда на публиката) и баритонът Михай Дамян от Румъния (който спечели първа награда при мъжете с арията „Dagli immortali vertici” от операта „Атила” на Верди, голямата награда на Министерството на културата на България и наградата на публиката).

Ето и пълният списък с лауреати:

Първа награда при жените (30 000 долара): Екатерине Баучидзе, мецосопран, Грузия

Първа награда при мъжете (30 000 долара): Михай Дамян, баритон, Румъния

Втора награда при жените (20 000 долара): Натали Люис, мецосопран, САЩ

Втора награда при мъжете (20 000 долара): Гриша Мартиросян, баритон, Армения

Трета награда при жените (10 000 долара): Самира Галимова, сопран, Русия

Трета награда при мъжете (10 000 долара): Дейв Монако, тенор, Италия

Специална награда „Биргит Нилсон” за немски репертоар (Вагнер и Щраус) при жените (15 000 долара): Натали Люис, мецосопран, САЩ

Специална награда „Биргит Нилсон” за немски репертоар (Вагнер и Щраус) при мъжете (15 000 долара): Александър Грасауер, бас-баритон, Австрия

Награда „Пепита Ембил де Доминго” при жените в категория „Сарсуела” (10 000 долара): Екатерине Баучидзе, мецосопран, Грузия

Награда „ Дон Пласидо Доминго Ферер” при мъжете в категория „Сарсуела” (10 000 долара): Гриша Мартиросян, баритон, Армения

Награда на публиката при жените (часовник "Ролекс"): Екатерине Баучидзе, мецосопран, Грузия

Награда на публиката при мъжете (часовник "Ролекс"): Михай Дамян, баритон, Румъния

Награда CulturArte, осигурена от Гийермо и Бертита Мартинес (10 000 долара): Уилям Томас, бас, Великобритания

По време на церемонията имаше и специална изненада от Министерството на културата на Република България.

„Голямата награда на Министерството на културата на Република България от 20 000 лева получава баритонът Михай Дамян от Румъния. Специалната награда – участие в главна роля на продукция на Държавна опера Пловдив в новия сезон на Opera Open, с подкрепата на Министерство на културата, получава тенорът Дейв Монако от Италия”, обяви от сцената заместник-министърът на културата Георги Султанов.

Финалистите, които не са спечелили конкурсна награда, получиха окуражителна награда от 5 000 долара. Най-голямата награда за всички си остава сключването на договори с престижните оперни театри скоро след конкурса. Соня Йончева, единственият артист сред журито и първи бивш лауреат на „Опералия”, който застава редом до мениджърите на престижни оперни театри като Ла Скала, Виенската опера, Берлинската опера, Баварската опера в Мюнхен, Кралската опера в Лондон, Нидерландската опера в Амстердам, Театро Реал и Театро Сарсуела в Мадрид, Залцбургския музикален фестивал, Метрополитън опера в Ню Йорк – се обърна към участниците и към всички млади музиканти по света.

„Без значение къде сте родени, без значение какъв е произходът ви — вашето изкуство принадлежи на света. Чрез своята работа винаги изграждайте мостове и обединявайте хората. В кариерата ви ще има върхове и спадове — може би дори повече спадове, отколкото върхове — но никога не се отказвайте и слушайте гласа си така, както слушате сърцето си. Винаги намирайте начин да се адаптирате и да служите на музиката по най-добрия възможен начин.

Никога не забравяйте, че операта не е индивидуален спорт — тя е екипна работа. Успехът на вашите колеги, на продукцията и на театъра, в който работите, е и ваш успех. И накрая, но не по значение — винаги помнете, че като артисти и публични личности носим огромна отговорност да се грижим за изкуствата — те са част от човешката история и от световното културно наследство”, изтъкна българската оперна прима, продуцент, издател и организатор на „Опералия” 2025.

Соня Йончева подчерта също каква изключителна привилегия е да бъдем свидетели на живота и творчеството на един от най-великите оперни артисти на всички времена — Пласидо Доминго — който, с неповторимата си 60-годишна кариера, преди 32 години намира време и вдъхновение да създаде и „Опералия” и по този начин да подкрепи изкуството, оперната индустрия и бъдещето на нейните артисти. Маестро Доминго дирижира лично категорията „Сарсуела” в конкурса, която включваше произведения от Федерико Морено Тороба, Руперто Чапи, Ревериано Сотуйо и Хуан Верт и тази година отпразнува 30 г. от въвеждането си в „Опералия” – в памет на неговите родители, които са били популярни изпълнители на този все по-популярен испански жанр.

Маестро Найден Тодоров бе основният диригент на оперната програма на финалния галаконцерт, който включваше произведения от Верди, Вагнер, Доницети, Росини, Чайковски, Моцарт. Софийската филхармония бе съорганизатор заедно с продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events в реализацията на този комплексен музикален форум на най-високо световно ниво.

„Опералия” 2025 се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на България, с комуникационната и логистична подкрепа на Столична община и Център за градска мобилност. TV1 България осъществи видеопродукцията на галаконцерта и излъчването й по Medici.TV в целия свят.

Допълнителна информация за „Опералия” 2025:

30 млади таланти от 16 държави на 5 континента от цялото земно кълбо (селектирани сред близо 1000 кандидати) се състезаваха за признанието на мениджърите на едни от най-реномираните оперни театри в света. Всички те бяха в България, за да се отдаде почит на голямата българска традиция в класическото пеене, дала на света плеяда от оперни звезди, както и да се даде трамплин на най-обещаващите гласове на новото поколение. На 20 и 21 октомври протекоха четвъртфиналите, на които се представиха 30-те участници. 20 продължиха към полуфиналите на 22 октомври – а 11 от тях се класираха и за големия финал на 26 октомври, провел се в зала „България”. С „Опералия” 2025 България записа нова страница в културната си история и в продължение на седмица бе световна столица на операта. А за Соня Йончева като организатор, продуцент, издател, артист и член на престижното жури това е поредна перла в успехите й, поставящи България достойно на световната културна карта.

Историята на „Опералия”:

"Опералия" за класическата музика е като Олимпиадата за спорта. Няма по-голям и по-престижен форум за среща на изгряващите оперни таланти от цялата планета и директори на най-утвърдените оперни театри от Европа и света. Досега конкурсът се е провеждал на ключови места като Парижката Гранд Опера, Кралската опера в Лондон, Болшой театър в Москва, оперните театри в Мадрид, Мексико Сити, Токио, Лос Анджелис, Вашингтон, Пекин, Кейптаун, Мумбай и други. Историческо постижение е най-елитният оперен конкурс в света – и единственият глобален (пътуващ по цялото земно кълбо) – да се проведе за пръв път в България в своята 32-ра годишнина. Предвижда се следващото издание да е в Шанхай, стана ясно на пресконференцията в София.

Досегашни лауреати:

"Опералия" е инкубатор за новото поколение оперни звезди и задава тенденциите и световните стандарти вече няколко десетилетия. Част от бележитите лауреати на конкурса са едни от най-великите изпълнители днес: като Джойс ДиДонато и Роландо Вийязон, които българската публика имаше щастието да слуша през април и май тази година в зала „България” по покана на Соня Йончева – самата тя носител на първата и на специалната награда CulturArte от конкурса. Сред останалите бележити имена, откроили се в „Опералия” през годините, са Людовик Тезие, Хосе Кура, Ервин Шрот, Джоузеф Калея, Аида Гарифулина, Прити Йенде, Надин Сиера, Лизе Давидсен, които са емблематичните лица на най-големите оперни сцени – Метрополитън опера в Ню Йорк, Виенската държавна опера, Миланската Скала, Кралската опера в Лондон и т.н. Освен победата на Соня Йончева в Миланската Скала през 2010 г., единственият друг българин, печелил „Опералия” до момента, е басът Орлин Анастасов (през 1999 г. в Пуерто Рико).

За SY11 Events:

Соня Йончева създава SY11 през 2020 година. Мисията на оперната прима и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от продуцентската компания до момента, са: „Завръщане” в Пловдив (2020 г.), „Гала в София” (2021 г.), книгата „Петнадесет огледала” (2023 г.), албумът “Куртизанката” (2023 г.), рециталният цикъл „Съкровени гласове” 1 и 2 (2023-2024 / 2024-2025), списанието „Български Артист” (2024 / 2025 г.), компактдискът „Жорж” (2025), „Гала в София 2025”, „Опералия 2025”. Най-новият културен продукт е книгата „50-те оперни гласове на България”, излязла преди броени дни – в Световния ден на операта: https://sy11events.com/product/the-50-opera-voices-of-bulgaria-bilingual-edition/. Соня Йончева – като оперна прима, продуцент и издател – подчинява всичките си проекти на своето мото „Културата е бъдещето”! Следете за следващи проекти в сайта https://sy11events.com/.