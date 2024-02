Балетната публика в София ще се наслади на дълбоко вълнуващата сценична творба на хореографа Сергей Бобров и великолепната музика на Прокофиев в изпълнение на Оркестъра на Държавна опера -Варна

Музикалният шедьовър на Сергей Прокофиев „Ромео и Жулиета“, вдъхновен от сюжета на едноименната Шекспирова творба, ще завладее сцената на Зала 1 на НДК на 9 март от 19.00ч. Хореографът, режисьор и балетмайстор Сергей Бобров поставя епохална продукция с впечатляващи сценични решения. Билети за балета „Ромео и Жулиета“ можете да намерите в мрежата на Eventim и в билетния център на НДК. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Магдалена Сотирова от организационния екип на Monte Music:

Солист на Болшой театър, един от партньорите на Мая Плисецкая, Сергей Бобров израства като хореограф при Юрий Григорович. Работохолик, перфектен артист, хореограф и режисьор, Бобров е озарен от идеята как да създаде танцовото превъплъщение на фамилия Капулети. Най-великия разказ за любовта и смъртта започва с една светла и жизнерадостна атмосфера от площадите в ренесансова Италия.

Постановъчният екип на продукцията е вложил много мисъл при създаването ѝ, като е успял да трансформира словото и театъра в една модерна хореографска форма, която въздейства от първата до последната минута. Впечатляващи са костюмите на художничката Ася Стоименова – стилни, попили от цветовете и формите на различни култури, но създадени с мярка и вкус. Грандиозна продукция завладява с богат кордебалет и силни солисти, които превръщат веселия пъстър карнавал в ритуален сблъсък между смъртта и любовта.

Ценителите на балетното изкуство осъзнават ролята на живата музика в танцовия спектакъл. Зала 1 на НДК неведнъж е посрещала мащабни балетни постановки, но рядко те са били придружавани от изпълнения на симфоничен оркестър. Сложната задача да постигне идеална хармония между танци и музика в „Ромео и Жулиета“ е поверена на диригента Иван Великанов. Роден в Париж, във вените му тече френска, руска и еврейска кръв. В ранна детска възраст той свири на пиано, завършва Московската консерватория, през годините е награждаван многократно като диригент и режисьор на балетни спектакли в цяла Европа и Русия.

Музиката на „Ромео и Жулиета“ от Сергей Прокофиев влиза в съкровищницата на балетната класика, защото успява да пресъздаде силата и психологизма на Шекспировата пиеса. Партитурата е сложна за изпълнение и още по-сложна за танцуване, но балетът и оркестърът на Варненска опера се справят блестящо с това предизвикателство.

Постановъчен екип:

Хореография - Сергей Бобров

Диригент - Иван Великанов

Сценография и костюми - Ася Стоименова

В ролите: ЖУЛИЕТА – Наталия Боброва

РОМЕО – Мирко Андреути

ТИБАЛТ – Алесио Кавалера

МЕРКУЦИО – Виторио Сколе

ХЕРЦОГЪТ НА ВЕРОНА/ ПАРИС – Джовани Помпеи

ДОЙКА – Роберта Евстрела Маркес Перейра