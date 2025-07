На церемония в Посолството на Франция в София Директорът на Софийската филхармония и бивш министър на културата Найден Тодоров беше удостоен с едно от най-престижните френски отличия - Ордена на изкуствата и литературата, степен "Кавалер". Наградата от името на министъра на културата на Франция Рашида Дати връчи френският посланик у нас Жоел Мейер.

"Изключителен музикант и човек със силни убеждения, Найден Тодоров въплъщава живата връзка между културата, хуманизма и обществения ангажимент. Със своята ранно развила се кариера (на 16-годишна възраст той вече дирижира оркестър) той се е превърнал в основна фигура на българската и международната музикална сцена. Образованието му минава в Пловдив, Виена и Йерусалим, където той развива вдъхновен, взискателен и всеобхватен стил на дирижиране. Под негово ръководство Софийската филхармония от 2017 г. насам се превръща в същинско културно средище.

Привързаността му към френската култура е непоколебима: той цени френскоезичния репертоар, кани солисти като Еманюел Паю, Готие Капюсон и Фредерик Шаслен и с по един осезаем начин поддържа музикалния диалог между Франция и България. Като министър на културата между 2022 и 2023 г., той отстояваше една дълбоко европейска визия за културата и работеше за изграждането на солидно сътрудничество с Франция във всички области.

С настоящето отличие Франция отдава почит на един отдаден творец, който предава наследството и гради културни мостове", отбелязаха от посолството. Маестрото от своя страна благодари на колегите си от Френския културен институт и Посолството за високото отличие, като отбеляза, че за него това е допълнителен стимул да продължава да върви по пътя, който е поел.





"Нямам думи да изкажа благодарността си към министъра на културата г-жа Рашида Дати и Н. Пр. Посланика на Франция г-н Жоел Мейер, както и на всички колеги от Френския културен институт и Посолството на Република Франция в България за огромната чест да получа това престижно отличие - Кавалер на ордена за изкуства и литература на Франция. Трогнат и признателен за голямата оценка. Франция винаги е била пример да отношение на държавата към културата си и за мен това е допълнителен стимул да продължавам да вървя по пътя, който съм поел. Благодаря на всички приятели, които добавиха празничност със своето присъствие!", написа маестро Тодоров в социалните мрежи.

