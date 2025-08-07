Меломаните се подготвят за едно от най-забележителните музикални събития на годината – "Гала в София 2" с участието на Соня Йончева и световните оперни величия като Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Виторио Григоло. Двата концерта ще се състоят на 28 и 29 август на емблематичния площад „Свети Александър Невски“, под диригентството на маестро Найден Тодоров и с участието на Софийската филхармония.

„Вълнението е невероятно“, призна Тодоров в интервю за bTV Radio, като подчерта, че именно благодарение на Йончева българската публика има възможност да се докосне до най-големите звезди на световната оперна сцена. „Соня не забравя България. Тя използва кариерата си, за да докарва тук изключителни изпълнители“, подчерта той.

Снимка: bTV

В първата вечер на сцената до Соня Йончева ще се качи италианският тенор Виторио Григоло, а във втората – легендарните Пласидо Доминго и Хосе Карерас. За първи път тези двама гиганти ще пеят заедно в България.

Музикалната програма ще бъде богата и разнообразна. „Ще има Пучини и Верди – арии и дуети от “Тоска“, “Травиата“, “Силата на съдбата“, както и музика от ранните опери на Пучини“, сподели Тодоров. Във втората част на концертите публиката ще се наслади на филмова музика, италиански канцонети, испански песни и дори джаз класики.

Сред акцентите ще бъде изпълнение на “Perdere l’amore“ от Масимо Раниери в изпълнение на Григоло, както и песни от Мориконе, Едит Пиаф и Франк Синатра.

Макар и да признава, че подобен концерт е голямо предизвикателство за всеки оркестър, Тодоров е уверен, че Софийската филхармония е в топ форма: „Това е Националният оркестър на България. Той трябва да представя най-доброто по най-добрия начин.“

Маестрото сподели и лични впечатления от срещите си с големите звезди: „Истинските легенди са най-земните хора. Онези, които се държат като звезди, обикновено са само в собствените си очи.“

Маестро Тодоров разкри, че през януари 2026 г. Софийската филхармония ще бъде партньор на Йончева и в концерта ѝ в парижкия театър „Шанз Елизе“. „Гордея се, че съм българин, когато виждам какво прави Соня за културата ни“, заяви той.

Билети за концертния маратон вече могат да бъдат закупени онлайн в сайта на EpayGo и на касите на EasyPay, а София очаква незабравимо музикално преживяване под открито небе.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с маестро Найден Тодоров: