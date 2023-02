Фестивалът за документално кино за изкуство Master of art се открива утре - 10 февруари и ще продължи до 8 март. Това е осмото му издание. Над 50 документални пълнометражни и късометражни филма ще могат да видят зрителите в градовете София, Пловдив, Варна и Стара Загора.

„10 февруари е рожденият ден на Татяна Лолова и случайно или не, именно тогава откриваме фестивала с един български филм, в който Татяна Лолова е основна муза – филмът "Пеещи артисти", който е последният творчески проект на Татяна Лолова, самият филм е в памет на Татяна Лолова и по този начин символично ще отбележим нейния рожден ден. "Ботичели, Флоренция и Медичите" е другият филм, с който се открива фестивалът. Няма никога случайни неща в случайните избори. Лайтмотивът на тазгодишното издание е „Красотата ще спаси света и някак си в този доста грочнизък месец февруари искаме да дадем свръхдоза красота, дори и с откриването с филма за Ботичели, един от творците, задали някои от еталоните за красота в ренесанса и някак да си помечтаем за по-красив свят да живеем. Да надникнем зад историята за раждането на Венера, за пролетта на Ботичели и други любопитни истории, които ни разкрива филмът "Ботичели, Флоренция и Медичите". Красотата може би е един възможен отговор на вечния въпрос за смисъла на живота“, каза журналистът, основател и артистичен директор на фестивала Master of art Найо Тицин пред bTV Radio.

Целия разговор на водещата Надежда Василева с Найо Тицин пред bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.