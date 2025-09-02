“Времето е ресурс. Всеки има време. Всеки има 24 часа в денонощието. И въпросът е по-скоро как ще се използва този ресурс, какво най-добро можеш да извлечеш от него и тогава вече може да бъде и лукс, може да бъде и неща, които ти обичаш да правиш” Това каза в ефира на bTV Radio писателката Нана Илиева за книгата й “Имам време”. “Луксът не е задължително да е нещо, което обичаш. На мен времето ми стигаше, понеже аз съм много организиран човек. То стигаше, за да изпълнявам чужди желания, а не желанията, които аз самата имам. И когато човек не върви по собствения си път и когато той се стреми да изпълни желанията на другите хора, да направи тях щастливи, изведнъж той си казва - да, денят ми мина изпълнен със задачи, намерих време и за това, и за това, всичко ми е наред и така нататък, супер ефективен съм. Обаче, накрая на деня ти се чувстваш празен. И всъщност, намирането на време е да намериш време за неща или поне дори за едно нещо, което ти обичаш да правиш. Нещо, което ще те заради, нещо, което го чакаш с търпение, нещо, което ти вдъхва енергия.”, допълни тя. Цялото интервю с Нана Илиева може да чуете в прикачения звуков файл.

