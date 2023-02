Хвърлен за дълги години в затвора за демократичните си призиви, изобличаващи комунистическия режим, през 1970 г. Георги Заркин пише пиеса за Левски в стихотворна форма. Сега тя излиза в книга, издадена със съдействието на отец Паоло Кортези, която ще има премиера днес в католическата катедрала „Св. Йосиф“ в София на литературно-музикално събитие от 19 ч.

„Баща ми е написал пиесата на три тетрадки, докато е в затвора в Стара Загора. Той е хвърлен там за свои демократични дописки и след това е ликвидиран като непоправим. Тези ръкописи са излезли от затвора чрез администрацията му. На няколко пъти баща ми изпраща до Съюза на българските писатели свои творби с молба да бъдат издадени. Но официалният отговор е, че те нямат никаква художествена и литературна стойност. На базата на това „компетентно“ мнение администрацията на затвора пропуска тези тетрадки, които стигат до моя дом.“ – разказа в интервю по bTV Radio синът му Лъчезар Заркин. Той казва, че академични литературоведи дават висока оценка за тази пиеса. В нея четем думи на Левски към Любен Каравелов:

С очите си видях стотици родолюбци,

готови да се бият на живот и смърт.

Но имаше разбира се и сребролюбци,

които да продават българската кръв.

„Апостола“ е трагедия в пет действия, която произнася истини в лъжовно време. „Пиесата има силна художествена стойност, исторически вярна е на дейността на Левски – разказва за работата му по създаването на революционни комитети, за неговото достойно държане пред съда. Делото на Апостола е поетично, стилно и силно пресъздадено в това произведение. Надявам се, че то ще остави следа в литературното поприще, а и ще бъде поставена на сцена.“ – изразява вярата си Лъчезар Заркин.

Премиерата на книгата е на литературно-музикално събитие, организирано от Александър Генчев. Книгата ще представят Лъчезар Заркин и отец Паоло Кортези. Силвия Лулчева ще прочете стихотворения на Георги Заркин и на други български поети, които са били в лагерите или са писали за този период от историята ни. Финалът ще е с музика, изсвирена от младия тромпетист Александър Миланов.

Днес на поклонението пред паметта на жертвите на комунистическия режим Александър Генчев запозна дошлите с репресиите на властите срещу артисти по време на тоталитаризма чрез информационните пана от проекта Remember, за който разказахме тук: Изкуството лекува социалните травми от тоталитаризма в мултижанров проект.

Интервю на Светослав Николов: