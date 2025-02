"Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община обхваща над 1600 домакинства в 9 района, но процентът е малък, тъй като около 31 000 домакинства в Столична община се отопляват на дървени въглища". Това заяви в ефира на bTV Radio Калина Цолова- анализатор в програмата "Енергетика и климат" на Центъра за изследване на демокрацията, бивш главен експерт по въпросите на климата и енергията в Столична община и автор в платформата Климатека.

"За съжаление, София продължава да е градът с най-лошо качество на въздуха. По данни на МУ- Пловдив, това е причината за много заболявания и смъртни случаи", добави Цолова. "По отношение на битовото отопление, хубаво е да се обхванат повече райони. Сега са 9, а общо 24-те района ще влязат в сила през 2030г. Трябва да се обхване и т.нар. „Витошката яка“ – Бояна, Драгалевци, Симеоново", препоръчва Цолова.

По думите й, "изпратихме препоръки да се проверяват домакинствата за употреба на твърдо гориво за битово отопление". Тя потвърди, че СО работи тясно със Столичния инспекторат. "Сега това се случва чрез сигнал на съседи, като могат да правят облитане с дрон, за да се направят проверки", допълни специалистът.

"Съгласно Наредбата, ако вашият апартамент има топлопреносна и газоразпределителна мрежа на улицата, вие трябва да смените системата за отопление, а на съседната улица, където не е изградена топлопреносна и газоразпределителна мрежа, той е изключен от забраната. Това значително стеснява зоната на действие и многократно намалява ефекта ѝ", коментира още Цолова.

Снимка: bTV

Според нея, глобите трябва да се налагат на по-късен етап. "Опитът от други държави в ЕС показва, че намалението на емисиите е постижимо, но трябва да сме по-смели в териториалния обхват. Проблемът е комплексен, решение има. Зависи от общината, но и от нас като граждани да бъдем по-осъзнати...В крайна сметка, всички дишаме един и същ въздух, независимо от каква политическа партия сме".

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Калина Цолова, разположено в звуковия файл: