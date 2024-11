Игри, закачки, вътрешни борби между ума и сърцето и решения, които неизбежно трябва да се вземат, са заложени в основата на съдържанието на набиращият все по-голяма популярност сингъл „Играеш нечестно“.

Песента е вътрешен монолог и директен разговор, излагащ на показ две различни гледни точки в нездравите романтични отношения, където тръпката се поражда от непостоянството, а неяснотата завърта отношенията в безкраен кръговрат, от който единствения изход е осъзнаването на собствената ценност и конкретно заявяване на истинните желания.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Натали Ангелова и VenZy, разположено в звуковия файл под главната снимка:



Двамата артисти се събират за колаборация, когато Натали споделя с VenZy идеята си за песента, която след това полита директно към студиото на Димитър Лефтеров (Mitko Beats), който създава аранжимента.

След завършено готово демо, в което Натали Ангелова е автор на музиката и текста заявяващи позицията на нежната половина от човечеството, и твърдото решение, че „няма нужда от игри“, демо записът пристига при VenZy , който се включва като изпълнител, (съ)автор и текстописец в отговор, излагащ мъжката гледна точка.

Искрен Тончев ( Iskrata ) нанася последния щрих като миксира и мастерира финалния вариант на песента.

Неочакваната хармония между видеото в ретро стил и модерното закачливо звучене, създават желание да чуеш песента пак и пак, наслаждавайки се на красивата атмосфера, секси визията и силата на женствеността в контраст с мъжката решителност в кадри уловени от камерата и под режисурата на Виктор Милушев.