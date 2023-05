Много е трудно да стоиш на разстояние от някой, който е все в ума ти, както се пее в песента „На разстояние“, каза певицата Натали Ангелова пред bTV Radio: „Много силна воля се изисква за това, но когато знаеш, че това е правилното нещо, това е правилното решение и това е единственият възможен начин някак да се съхраниш, защото то започва да ти влияе зле на душевното състояние, на психиката, на всичко, влияе ти на живота но негативен начин, тогава по-добре да стъпиш здраво на крака, да събереш сили, да се задържиш на разстояние и да си тръгнеш“.

Натали Ангелова пише текста на новата си песен преди години и той е провокиран от житейска ситуация.

„Текста на песента написах в една есенна топла вечер, чувствах се вследствие на всичките тези емоции и преживявания имах нужда да ги излея в стих, аз обикновено така правя – пиша поезия, когато се чувствам по някакъв конкретен начин и трябва на някъде да излезе и след като написах първия куплет, аз нямах първоначално идея това да се получава като песен, но веднага ми хрумна мелодия. След това се свързах със Светлин Къслев, с който доизмислихме музиката заедно и той направи аранжимента и така се стигна до създаването на песента, въпреки че доста се забави, защото аз дълго време исках да я доусъвършенствам, да поправям някакви неща и всъщност да стигна до вида, в който в момента може да я чуят всички“, посочи певицата.

Цялото интервю с Натали Ангелова можете да чуете на звуковия файл.

Клипа можете да гледате тук: