На 26 юни (четвъртък) шедьовърът на нямото кино „Треска за злато“ ще даде началото на всекидневна програма в обичаното от софиянци и гости на столицата кино „Люмиер“.

Публиката ще може да се наслади, както на стойностни арт продукции, така и на някои от най-горещите и чакани заглавия от цял свят.

Салонът, като част от пространствата на НДК, ще запази статута си на фестивално кино, но вече ще има и редовна всекидневна програма. В нея няма да бъдат пропуснати и малките зрители, а големите киномани ще имат възможност да видят някои от най-ценните кинозаглавия от изминалите филмови фестивали. За най-големите почитатели са предвидени и томболи с награди и други изненади.

„Треска за злато“ се появява на тази дата точно преди 100 години. Годишнината ще бъде отбелязани с прожекции по цял свят. В България ще видим световна премиера на новата, дигитално реставрирана 4К версия, а само в кино "Люмиер" ще се насладим и на музика на живо в изпълнение на маестро Валентин Стамов - един от най-изтъкнатите български музиканти в сферата на озвучаването на нямото кино.

Емблематичният филм е режисиран, продуциран, написан и монтиран от Чарли Чаплин, който е и в главната роля. Легендарният актьор споделя, че това е филмът, с който иска да бъде запомнен.

„Треска за злато“ (на английски: The Gold Rush) е американски пълнометражен игрален ням филм от 1925 г. В него Чарли Чаплин изпълнява главната роля, подкрепян от актьорите Мак Суейн и Джорджия Хейл. Също така участва в направата на саундтрака на лентата. Номиниран за две награди „Оскар” през 1943 - 18 години след премиерата му, „Треска за злато” присъства във всички класации по света като един от най-добрите филми на всички времена.

На 28 юни от 11:00 часа ще се проведе опознавателен тур на непознатите изкуства из комплекса, с водещ лектор арх. Мирослав Кръстев.

Много столичани помнят и знаят, че комплексът Национален дворец на културата е световнопризнат модел за архитектурно-художествен синтез. Това само по себе си подсказва, че в неговия градеж е заложена интеграцията на безценни произведения на изкуството с монументален характер, подобаващи на мащабите му. Освен това, сградата е неповторимо инженерно постижение, което я прави обект на интерес от специалисти от цял свят почти половин век след проектирането ѝ.

„Скритите съкровища на Двореца“ поставя началото на така очакваните турове за любители в две основни направления интереси: от една страна - за любителите на художествените занаяти, възможността да се докоснат до изкуството на имената от златното поколения на съвременните български визуални творци. От друга страна - за архитекти и инженери, съоръжението крие своите рядко споменавани достойнства, оказали се световен уникат, за които посетителите ще разберат, посещавайки новия формат.

Поради големия интерес към събитието, организаторите от НДК пускат втора дата на 5 юли (събота), отново от 11:00 часа.

