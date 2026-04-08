“Михаил Белчев учеше на любов, а не на омраза.” Това каза в негова памет в ефира на bTV Radio неговият приятел Недялко Йорданов. “И аз затова написах едно стихотворение, което му посветих. Първият куплет е такъв: "Настъпи време на омраза. О, Господи, не съм готов! И все по-трудно произнасям онази думичка любов". И стихотворението завършва с това: "Любов - последната Голгота, спасението на света, любов - по-кратка от живота, любов - по-дълга от смъртта". Това ни свързваше с него. Не можеше да мрази Мишо. Мишо обичаше даже враговете си, бих казал, разбираше ги. Никога няма да бъде забравен Михаил Белчев.”, допълни той.

Поклонението ще се състои на 9 април, четвъртък, от 13.00 часа в Народния театър „Иван Вазов".