“Ритъмът на лятото е в кръвта ни навсякъде и по всяко време. NJOY Summer е олицетворение на всичко, което лятото ни носи – много музика, любов, пътешествия, приключения, приятелства” Това каза в ефира на bTV Radio водещата по радио N-JOY Нейка Димитрова - Нейа.

“Всъщност всичко започна преди девет години. Когато стартирахме със студиа на открито и срещи с феновете на радио N-JOY, които понякога са много емоционални, защото виждаш, че хората приемат с много жив интерес и физическата страна на тази аудиомедия. Продължаваме да се радваме на изумрудените води на някои от родните плажове по Черноморието, на прохладата и великолепните гледки в планините и да се отдаваме на балнео и СПА туризъм, като в края на всяка от седмиците, по един наш слушател получава като комплимент от нас в играта NJOY Summer луксозен уикенд за двама в хотела домакин, които ни е поканил в съответния период”, допълни тя.

Най-голямото лятно турне на радио N-JOY прави близо два месеца в пътешествие! NJOY Summer е традиционна инициатива на радио N-JOY, която тази година започна още в края на май. Екипът на радиото пътешества из цялата страна, като среща аудиторията си с необикновени истории и уникални забележителности от различни краища на страната ни.

След като премина през Кранево, Св. Константин и Елена, Обзор и Созопол, Златни пясъци, Велинград, Банско, тази седмица NJOY Summer се намират в Слънчев бряг. Преживяванията на екипа можете да следите в социалните канали на радиото. Така всеки ще може да разбере малко повече за България, проследявайки интересните случки и срещи на радиоводещите. Остават повече от месец, в който екипът на радио N-JOY ще предава всяка седмица от различно място в страната. До края на кампанията радиото ще подари още 6 уикенда за двама в луксозни хотели, партньори на кампанията, чрез играта към турнето NJOY Summer.

В турнето предстоят дестинациите Казанлък, Кюстендил, Боровец, Златни пясъци. Където и да сте, не спирайте да пътувате с NJOYSummer и ритъма на лятото.