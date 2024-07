Как една успешна българка се отказва от икономиката и банковото дело, и от работата си за големи компании в Съединените щати като бизнес аналитик, рязко сменя професионалната сфера и започва да се занимава с психология? Нели Лесер сега е професор по психология в университета в Маями, консултира много богати и известни хора зад океана, и има мисия все повече хора да живеят щастливо.

„При мен се случиха много интересни неща, когато работих като бизнес аналитик, много от моите колеги идваха в моя офис и просто споделяха някакви проблеми, някакви житейски ситуации, и аз им давах някаква обратна връзка, което според мен просто беше моето мнение. Минаваше време и те се връщаха с подаръци, с благодарности, и аз просто осъзнах в един момент, че имам някакви таланти, които не съм доразвила и имам може би някаква друга мисия в този живот. И така реших да се запиша отново да уча. Първо магистър – психология, след това докторат – семейна психология, и така поех по този път.“, разказа Нели Лесер в ефира на bTV Radio за решението си рязко да смени професията си.

По отношение на това има ли житейски етап, в който е късно за промяна, тя посочи:

„За мен годините не са от значение – на колко години е човекът, а въпросът е неговото себеусещане. Това доколко той е свързан с душата си, с това, което той наистина иска да прави в живота, със същността си. Колкото повече човек е свързан със себе си, толкова по-добре разбира кой е, какво му носи удовлетворение, удоволствие и от тук трябва да може да преодолее всички страхове, с които може би ще се сблъска, за да отиде по този път и това е негова отговорност – човек да направи този избор за себе си и да е удовлетворен, щастлив, да живее в удоволствие.“

За хората, които нямат смелост и увереност, за да поискат промяна, психоложката коментира:

„Трябва да разберат, че това е просто защитен механизъм в психиката и много от нас, ние сме свикнали да сме в зоната на комфорт, и много ни е трудно да излезем от тази зона на комфорт, защото всички страхове, всички програми, които носим в себе си, са съвсем мънички, мирогледът на татко и мама, социални норми, всичко все едно идва срещу нас, но ние трябва да разберем, че в нас има потенциал и можем сами да развием този потенциал, свързвайки се с нас самите, с нашата душа, разбирайки какво нас ни удовлетворява. Ние се страхуваме от неизвестното, от това какво ще стане, ако аз изляза от зоната на комфорта, но това е само една мисъл и тези мисли могат да бъдат променени, и да погледнем на живота малко като на игра. Малко като – уау, какво е предизвикателството, което ни очаква и какво да направя за себе си, за да съм по-щастлива в тази игра.“

За това какви хора търсят съветите й, Нели Лесер обясни:

„По принцип хората се обръщат към мен много често, когато са в криза, когато животът ги е принудил, буквално падат на колене и имат проблеми, в работа, финанси, или в отношения, да кажем – минават през развод и тогава те се обръщат към психолози или психотерапевти. Аз мисля, че всеки един човек трябва да потърси психолог или психотерапевт преди това, доброволно да отиде на там, на където не му се иска да погледне – на травмите, които носи от детството си или на тези модели, които повтаря. Защото много често се сблъсквам с клиенти, които казват – ето аз съм женена трети път, четвърти път, и той пак пие – сменяме човека, името, партньора, а проблемът остава същият. Чак тогава се усещат, че нещо в тях има, което трябва да променят, за да променят обкръжаващата среда, обстоятелствата или усещането към света.“

Цялото интервю с Нели Лесер за измеренията на успеха, промяната, как да открием пътя си и какво ни прави щастливи, можете да чуете на звуковия файл.