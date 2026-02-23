„„Най-светло“ е за онези моменти от живота, когато се оказваме на собственото си дъно и когато достатъчно дълго време си позволим да живеем обратно на природата си в някои аспекти. Животът ни показва, че това не е нашият път. Дъното винаги е огромна възможност-да притихнеш, да се смириш, да се обърнеш към себе си, да си зададеш правилните въпроси и да си дадеш достатъчно време да намериш правилните отговори“, споделя Нелиан Николова. „Основното ни послание е, че не бива да се страхуваме от тези моменти, не бива да се преструваме на по-смели, отколкото сме, и не сме сами през това, което преминаваме“, допълва тя.

„От много години ми се е искало да създам своя песен. Наясно съм, че това не е на всяка цена. Песента сама избра в какъв жанр и форма да излезе и какво да бъде посланието. Опитах се да бъда максимално честна в текста“, припомня Нелиан Николова.

„Никога не съм била действащ оперен артист, но класическата музика ме научи на много неща. Чувствам я като близка до моето светоусещане, макар че рок музиката отговаря на това, което съм самата аз“, признава тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Нелиан Николова:

Нелиан Николова е родена на 18 април 1991 в град Монтана. Завършва Природо-математическата гимназия в града, както и ОШИ “Добри Христов”, със специалност: пеене. В Монтана прави първите си стъпки и в театъра, първо в ОДК, а след това и в Драматичен театър “Драгомир Асенов”, където играе 10 години. Висшето си образование завършва в Национална Музикална Академия – гр. София, бакалавър и магистър, специалност: класическо пеене.

Нелиан Николова е създател и артистичен директор на фестивала с благородна кауза “Изкуството е…” в град Монтана, който стартира през 2012 година. Фестивалът е със специална мисия: да развива културния живот в най-бедния и изостанал регион в Европа, да дава възможност на талантливи деца от региона да се докоснат до голямото професионално изкуство, да дава сцена и шанс на талантливи деца и младежки групи от цялата страна да застанат редом до своите музикални идоли, да помага за социализирането на деца и младежи с увреждания, както и деца лишени от родителска грижа, да поставя редица важни социални теми за дискусия. За деветте си издания фестивалът е събрал на сцената си стотици обичани български артисти – оркестри, певци, музиканти, актьори, танцьори, художници, както и шест световни рок звезди – Joe Lynn Turner (2013 и 2016), Johnny Gioeli (2017 и 2022), Ronnie Romero (2018 и 2021), Jeff Scott Soto (2021), Doogie White (2022) и Robin McAuley (2022).

Социалните теми, обсъждани в рамките на рекламните кампании са били свързани с трафика на хора, децата и младежите с увреждания и тяхната интеграция в обществото ни, агресията сред децата и насилието в училище и различните зависимости сред децата и младите хора. В рамките на дискусиите фестивалът си е партнирал с държавни институции и неправителствени организации. Фестивалът е с вход свободен и се издържа само от дарения. Събитието получи награда за “Значима регионална промяна” в националния конкурс на JAMBA България “Агент на промяната”. Публиката на фестивала нарасна значително, първоначално от 600 човека от града и региона, до 7000-8000 души, дошли в Монтана от цял свят.

Нелиан е тур мениджър на световните рок звезди Johnny Gioeli, Ronnie Romero и Robin McAuley в проектите им с българската рок група “Еридан”, като до момента екипът има реализирани десетки концерти в България и Европа. Най-големият успех е съвместният концерт с легендарната рок група Whitesnake, в който Ronnie Romero и Еридан представиха специалното си шоу, посветено на Ronnie James Dio, “DIO night”, в град Пловдив през 2019 г., пред около 20-25 000 души.

От 2017 до 2024 година Нелиан работи в една от най-успешните и големи софтуерни компании в света – Chaos. Chaos е носител на двете най-престижни награди в света за кино и телевизия – Оскар и Еми, като и двете награди са присъдени за изключителен цялостен принос. В Chaos Нелиан е специалист по Корпоративна социална отговорност и Организатор събития. Като част от работата си в компанията, Нелиан е организирала десетки регионални и световни събития, като е била изпълнителен продуцент, сценарист и режисьор на голяма телевизионна продукция, в която участие са взели едни от най-големите български артисти. За кратко време Нелиан е работила в дублажа, като е озвучила две части от игрален филм и епизоди от научно-популярни поредици.

Нелиан е носител на награди от национални и международни певчески конкурси, като най-големите награди са: Първа награда на журито и награда на публиката от предаването на Българската национална телевизия “Хит-1”, Втора награда от конкурса на Лили Иванова “Медни гласчета”, Специална награда “Александър Македонски” и награда за сценично присъствие” от “Еврофест” – гр. Скопие, Награда на рок група БТР в конкурса, част от проекта “Хвани живота си в ръце” и други.

Нелиан е автор на театралната пиеса “Когато пак се срещнем тук, ще сме същите”, има записани дуетни песни със световно известния рок певец Johnny Gioeli (Canto della terra) и един от най-известните български актьори и режисьори Асен Блатечки и рок група Еридан (Phantom of the opera).