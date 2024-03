Няобяснимото, но ясно доловимо вълшебство на ул. „Цар Иван Асен II“ се опитва да опише режисьорът Олег Ковачев. Неговият филм „Нашият квартал „Цар Иван Асен II“ ще бъде показан премиерно тази вечер от 19 ч. в кино „Влайкова“. Приходите ще са за подпомагане на читалище „Антон Страшимиров – 1926“. „Много е трудно това вълшебство да бъде показано в целия си облик. Който не е живял тук и не е минавал по тази улица, той няма как да разбере. Смятаме, че този е най-хубавият квартал на София! Огромна част от живеещите тук сме приятели, във филма един човек казва: „Ние сме едно голямо село, в най-хубавия смисъл на тази дума.“ – разказа Олег Ковачев в интервю по bTV Radio. Авторът на тази фраза е музикантът Веселин Веселинов – Еко. Филмът е създаден с подкрепата на Столична програма „Култура“.

Интервюто на Светослав Николов с Олег Ковачев: