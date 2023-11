Филмът „Чапа среща Фелини“, който bTV ще излъчи тази неделя (19 ноември) от 11:00 ч. в документалната поредица „непознатиТЕ“ отбелязва две важни годишнини – 30 години от смъртта на световноизвестния италиански режисьор Федерико Фелини и 30 години от срещата на създателя на „Пътят“ и българския скулптор Георги Чапкънов в Рим.

По време на тяхното запознанство възниква идеята Чапа да направи портрет и бюст на Фелини. Тяхната кратка среща прераства в приятелство, за което журналистът Георги Тошев ще разкаже тази неделя в „непознатиТЕ“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Георги Тошев, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Тошев открива „виновниците“ за тази среща – българската снаха Фатима Каранова, съпруга на прочутия български лекар Каранов, който лекува футболната легенда Пеле и световния бас Николай Гяуров, и Антоанела Ферари, наследница на автомобилната фамилия Ферари. Двете правят възможно запознанството между двамата артисти. Всичко се случва на прочутата улица „Via Margutta“ в Рим.

„И двамата си приличат в скромността си. Много са скромни, естествени и никога не казват: „Аз съм голям”. Фелини имаше чувството, че прави едни неща, които са обикновени за него, а за другите не са. И в Чапи го има същото – той никога не се хвали. Вижда се какъв е чрез неговите работи”, споделя Фатима Каранова.

Антоанела Ферари води Тошев и оператора Борис Пинтев по местата на Фелини в Рим. Разходката започва от любимото кафене на режисьора – бар „Канова“, където той идвал всяка сутрин, закусвал и се срещал с най-важните хора, които са работили с него, като Данте Ферети. Кафенето се намира на едно от най-красивите места в Рим – „Пиаца дел Пополо“. Във филма със спомени за Фелини участва и Георги Чапкънов.

„Забележителна е тази среща между Фелини и Чапкънов, защото Чапа е обсебен от филмите на режисьора и преди да се познават създава поредица скулптури, вдъхновени от негови филми. Така се поражда голямото му желание да направи негов портрет. Ще минат години преди случайността да ги срещне и портретът да е факт днес. Чапа е единственият артист, на когото Фелини разрешава да направи негов портрет“, споделя Тошев.

Всичко за срещата между двамата талантливи артисти и тяхното приятелство – тази неделя (19 ноември) от 11:00 ч. в „непознатиТЕ“ по bTV!